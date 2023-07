Congo-Kinshasa: Processus électoral/CENI - Denis Kadima et Alysson King reviennent sur l'importance de la transparence et de la crédibilité

Le Président de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), Denis Kadima Kazadi, s'est entretenu avec Mme Alyson King ambassadrice de la Grande-Bretagne, autour du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. La diplomate britannique s'est réjouie des échanges qualifiés de fructueux qu'elle a eus avec le numéro un de la CENI qui lui a fait part de l'évolution des préparatifs des scrutins du 20 décembre 2023.

Les deux personnalités sont convaincues sur l'importance de la transparence et de la crédibilité du processus électoral. «Nous avons eu des discussions franches et très fructueuses avec le Président Denis Kadima que j'ai rencontré pour la première fois. Car, je viens d'arriver en République Démocratique du Congo où j'ai pris mes fonctions d'ambassadrice. Au moment où le pays se prépare à l'organisation des élections présidentielle et législatives en décembre 2023. Nous avons évoqué l'importance de la transparence et de la crédibilité dans un processus électoral. L'essentiel, c'est d'intégrer tout le monde, les femmes, les jeunes aussi », a déclaré l'Ambassadrice de la Grande-Bretagne en RDC.

La Grande-Bretagne travaille avec des observateurs locaux pour plus de confiance dans le processus. « Nous travaillons en étroite collaboration avec la CENI en tant que bailleur de fonds pour un soutien technique. En plus, nous travaillons avec des observateurs locaux pour plus de confiance dans le processus. Le Président Denis Kadima nous a fait part des efforts déployés pour conduire ce processus. Et des rencontres qu'il a eues avec les membres de l'opposition qui est une excellente initiative et la manière de communiquer avec les différentes parties prenantes au processus. Et aussi comment l'enrôlement s'est déroulé et les difficultés rencontrées, surtout dans les parties du pays affectées par les conflits. Ce que mon pays, la Grande-Bretagne, souhaite est que tout cela se déroule de manière équitable, transparente et inclusive. Nous suivons tous comment la CENI les prépare. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde y participe », a indiqué Mme Alyson King.