Maroc: Signature d'une convention-cadre pour le développement culturel et artistique dans la région de Casablanca-Settat

Une convention-cadre visant à promouvoir les affaires culturelles et artistiques dans la région de Casablanca-Settat, a été signée, vendredi à Casablanca, entre le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la Wilaya de la région de Casablanca-Settat et le Conseil régional.

Cette convention tripartite, paraphée par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, le wali de la région de Casablanca-Settat, Saïd Ahmidouch et le président du Conseil de la région, Abdellatif Maâzouz, vise à développer et diversifier l'offre culturelle dans la région.

Les projets inclus dans cette convention se concentrent sur trois programmes principaux, notamment le développement de festivals, la revitalisation culturelle et artistique, et le renforcement des activités de proximité, en développant les festivals culturels et de jeunesse, organisés annuellement dans les différentes préfectures et provinces de la région en les mettant en valeur au niveau international.

Le deuxième programme concerne l'équipement et l'animation de 18 espaces culturels de proximité afin de former et d'intégrer les jeunes sur le marché du travail, en mettant en place des espaces de proximité pour les jeunes de la région, afin d'intégrer les jeunes et renforcer leur employabilité dans les industries créatives et culturelles grâce à la formation et à l'accompagnement, ainsi qu'organiser des activités de proximité dans les divers espaces culturels de jeunesse.

%

Le troisième programme concerne, quant à lui, la réhabilitation et la valorisation des lieux de patrimoine, la sensibilisation à l'importance du patrimoine matériel et immatériel de la région, ainsi que la réhabilitation et la valorisation des sites et des monuments historiques de la région. Il vise également à restaurer et à mettre en valeur les remparts historiques afin de revitaliser le patrimoine et le préserver.

Pour atteindre les objectifs de ce programme de partenariat, qui s'inscrit dans le cadre du programme de développement régional de la région de Casablanca-Settat 2022-2027, un montant total de 652 millions de dirhams a été alloué, la contribution du ministère y atteint 433,5 millions de dirhams, avec un concours de la région établi à 218,5 millions de dirhams.

Intervenant à cette occasion, M. Bensaid a souligné qu'il s'agit d'un accord très important qui témoigne de l'engagement du ministère et de la région en faveur de la promotion et du développement de la sphère culturelle dans la région, en investissant dans les ressources humaines dont regorge la région, ainsi que dans les activités destinées aux jeunes en particulier.

Il a expliqué que l'objectif principal de cette convention est de garantir une animation culturelle permanente dans la région, en particulier pour les jeunes, notant que la région compte plus de 20 théâtres, mais que le défi réside dans l'exploitation de ces infrastructures culturelles, leur revitalisation et le renforcement des services culturels offerts aux citoyens en créant un véritable système culturel.

M. Bensaid a affirmé que la signature de l'accord serait suivie de réunions de coordination entre la région et les directeurs régionaux pour en assurer la mise en oeuvre sur le terrain.

De son côté, le président du Conseil de la région de Casablanca-Settat a indiqué que ce partenariat constitue la première étape de la mise en oeuvre du programme de développement régional 2022-2027, ajoutant que la région a choisi de débuter par le secteur culturel, grâce au rôle central de la culture dans le développement durable, en tant que secteur vital qui touche l'ensemble des citoyens, en particulier les jeunes de la région, dans leur formation et dans la création de nouvelles opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat.

M. Maâzouz a soutenu que la région compte un capital humain important et d'infrastructures variées telles que des théâtres, des maisons de jeunes et autres infrastructures, mais ces infrastructures nécessitent une programmation et un suivi pour les revitaliser et leur permettre de jouer leur rôle dans l'essor de la scène culturelle de la région.

La cérémonie de signature, qui a réuni des élus et plusieurs personnalités du monde de l'art et de la culture de la région, a été marquée par un exposé de la directrice régionale de la culture, Hafida Khouyi, sur les axes et les objectifs de l'accord.

Par ailleurs, Hind Naslouby, directrice du pôle intelligence territoriale, a présenté le programme de développement régional 2022-2027 de Casablanca-Settat, en fournissant des données et des chiffres sur certains projets et le budget alloué à la mise en oeuvre du programme.