Maroc: Moussem de Tan Tan, un témoignage vivant de la préservation de la culture bidane

Dans le cadre de la 16ème édition du Moussem de Tan Tan, qui se déroule du 07 au 12 juillet courant, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la Fondation Almouggar organise, ce lundi, un colloque ayant pour thème "La culture bidane : Enjeux de préservation de la mémoire et de sauvegarde du patrimoine immatériel".

Cette rencontre, rehaussée par la présence du Dr. Abdallah Alaoui, expert en patrimoine culturel à la Fondation Almouggar, vise à valoriser le patrimoine culturel hassani à travers trois sessions thématiques et un atelier dédié à la présentation des recommandations de ce colloque.

Une pléiade de spécialistes et de chercheurs de la culture hassanie marocains et étrangers participeront à ce conclave en vue de mettre en avant les différentes facettes de cette culture riche qui constitue une incarnation de l'identité des Sahraouis.

Selon les organisateurs, la culture bidane est un ensemble d'interactions patrimoniales, anthropologiques, de relations sociales, de formations artistiques, de rituels et de coutumes distinctifs de la population de la région. Elle est le fruit d'un brassage culturel authentique et profond entre les composantes de la culture hassanie, qui se base sur des expressions orales pour transmettre les expériences et préserver la mémoire collective.

Dans cette perspective et consciente de l'importance de la préservation du patrimoine matériel et immatériel hassani, la Fondation Almouggar insiste sur la nécessité de sa sauvegarde et de la valorisation de ses différentes manifestations, en particulier celles en voie de disparition en raison de divers facteurs tels que l'urbanisation, la modernisation, les changements de mode de vie et les transformations dans les modes de transmission traditionnels.

Cela nécessite la mise en place de méthodologies scientifiques, de mécanismes efficaces et d'outils pertinents pour préserver le patrimoine authentique, veiller à sa durabilité et garantir sa transmission aux générations futures en tant qu'élément essentiel de l'identité nationale.

Dans ce contexte, le colloque abordera des thématiques se rapportant aux enjeux de préservation de la mémoire culturelle hassanie et de sauvegarde du patrimoine immatériel du Sahara.

Parmi les Etats prenant part au Moussem figurent les Emirats Arabes Unis à travers un pavillon supervisé par le Comité de gestion des festivals et des programmes culturels d'Abu Dhabi en coopération avec un certain nombre d'institutions émiraties concernées par la préservation du patrimoine culturel. Le pavillon met en lumière le patrimoine émirati et les efforts déployés par l'Etat pour le préserver et assurer sa pérennité.

Il présente une exposition de photos incarnant les solides relations historiques entre le Royaume du Maroc et les Emirats Arabes Unis, ainsi que des oeuvres d'artisanat traditionnel, de l'environnement marin émirati, en plus de costumes traditionnels et bijoux, entre autres.

Au programme également un certain nombre de courses de chameaux à l'hippodrome Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan Camel Racetrack dans la ville de Tan Tan, en plus de la vente aux enchères de chameaux et du concours de traite. Le pavillon émirati parraine également le concours Tbourida, faisant partie du patrimoine marocain.

Il organise aussi des soirées destinées à la poésie avec la participation de poètes des Emirats Arabes Unis et du Maroc, en plus de participations à des concerts et autres événements culturels et patrimoniaux divers organisés par le Moussem de Tan Tan.