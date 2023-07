Maroc: Interpellation à Oujda d'un individu pour implication présumée dans une affaire de séquestration et de demande de rançon

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de la ville d'Oujda ont réussi, vendredi soir, à interpeller un individu aux antécédents judiciaires multiples, pour implication présumée dans une affaire de séquestration associée à une demande de rançon à l'encontre d'un ressortissant arabe.

Selon une source sécuritaire, les services de police d'Oujda avaient reçu une demande SOS via la ligne téléphonique 19, selon laquelle la victime, qui serait un candidat à l'émigration illégale, a été leurrée par le suspect (33 ans) qui l'a séquestrée dans le garage du domicile de son père à Oujda avant d'appeler sa famille pour lui demander une rançon en contrepartie de sa libération.

L'intervention immédiate des services de la police judiciaire a permis de localiser le lieu de séquestration de la victime et de la libérer, ainsi que d'interpeller le mis en cause au même lieu, avant de transmettre la victime à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires suite à des blessures légères, a-t-on indiqué de même source.

La perquisition effectuée dans le domicile du suspect s'est soldée par la saisie d'un ensemble de bijoux et d'effets personnels, d'un fusil artisanal, de documents d'identité et bancaires dont la source et les utilisations sont en cours de vérification, outre des sommes d'argent qui seraient le butin de ces activités criminelles.

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, suspectée d'être liée aux activités des réseaux d'organisation de la migration illégale et de la traite humaine, d'après la même source.