Maroc: Exposition de photos historiques des visites des Rois alaouites à Tétouan

Le vernissage d'une exposition de photos historiques inédites des visites des Rois alaouites à Tétouan a eu lieu, samedi au siège de l'annexe de la commune de Tétouan "Al Azhar", et ce en marge du Forum "La tolérance, la paix et les valeurs de coexistence commune".

Cette exposition, organisée par la commune de Tétouan, donne à voir un ensemble de photos historiques des visites de Feu SM Mohammed V et Feu SM Hassan II à Tétouan, ainsi que d'autres photos des visites de SM le Roi Mohammed VI, qui accorde une attention particulière à la région.

Elle permet aux visiteurs de découvrir des stations importantes des visites historiques des Rois alaouites et des activités Royales, ainsi que des photos qui mettent en lumière la contribution des Juifs de Tétouan à la culture et l'histoire du Nord du Maroc durant le siècle dernier.

Cette exposition, qui restera ouverte aux visiteurs et aux chercheurs, présente également des documents rares, notamment ceux relatifs aux transactions commerciales entre les domaines de l'Etat et certains marchands juifs marocains, ainsi que des documents de l'état civil des Juifs nés à Tétouan.

Cet événement, organisé en partenariat avec l'Université Abdelmalek Essaâdi, l'Association Essaouira-Mogador, le Centre d'études et de recherches sur le droit hébraïque au Maroc, et la Chaire du droit hébraïque au Maroc, vise à permettre aux jeunes de consulter les documents et manuscrits liés à la présence des Juifs dans la vie quotidienne à Tétouan, et de les rapprocher des valeurs de tolérance, de paix et de coexistence, qui prévalent dans la société marocaine en général et tétouanaise en particulier.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, le vice-président de la commune de Tétouan, Anas El Yemlahi, a souligné que cette exposition vise à mettre en lumière les différentes étapes de l'histoire glorieuse de Tétouan, à rapprocher la mémoire historique des jeunes générations, et à consacrer les valeurs de tolérance, de paix et de coexistence commune.

Le responsable a précisé que cette exposition présente également des photos des réceptions réservées aux rabbins de Tétouan et à des représentants de la communauté juive de la ville, ainsi qu'un ensemble de documents liés à la communauté juive de Tétouan, en particulier plus de 300 documents relatifs aux ventes des domaines de l'État dans la localité de Fedane et du mellah et plus de 3.000 documents de l'état civil, soulignant l'importance de ces documents dans l'archivage de l'histoire juive dans la région et l'enrichissement de la recherche scientifique.