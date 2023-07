Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Le projet Bahou agro production entend dynamiser le secteur de l'élevage

Bahou agro production a reçu, à Brazzaville, la délégation de la Fondation Telema venue effectuer une visite de suivi des activités, après l'appui technique et financier dont a bénéficié ce projet.

Avec les fonds reçus, le responsable du projet Bahou agro production, Bahouna Dimbou Monique Brillant, a acheté les ingrédients pour la fabrication d'aliments de bétails, les produits vétérinaires, une dizaine de porcins et construit un canal d'évacuation des eaux usées de sa porcherie.

Le projet Bahou agro production compte engraisser quarante porcs au terme de cette année. Afin de conforter cette initiative entrepreneuriale, il envisage de rehausser le troupeau de 500 à 5000 porcs par année d'ici à 2030.

« Pour le premier lot, on a dix bêtes à engraisser. Au deuxième lot, nous engraisserons dix aussi. Entre le troisième lot, le quatrième et le cinquième lot, nous amènerons à plus de trente-cinq porcs et on sera obligé d'annexer notre espace [...] Nous demandons aux bailleurs de faire confiance aux jeunes entrepreneurs congolais », a sollicité Bahouna Dimbou Monique Brillant.

Selon les spécialistes de l'élevage, pendant la phase d'engraissement, le porc absorbe tous les jours un kilo de nourriture. Grâce à une préparation essentiellement constituée de maïs, de blé et d'avoine, de pois et de soja, il grossit de 600 grammes par jour. Cette phase dure quatre mois et demi et le porc atteint un poids de 115 à 120 kg.

« Nous travaillons actuellement pour l'engraissement de ces porcins. Ils mangent deux fois par jour et l'eau est assainie. Lorsque j'ai acheté ces porcins, ils avaient 12 kilogrammes et pèsent actuellement 16 kilos. Dans notre enclos, nous avons aussi des ovins », a ajouté le responsable de ce projet.

Dans le cadre de la lutte contre l'oisiveté juvénile, le projet Bahou agro production compte créer, à long terme, des emplois au profit des jeunes souhaitant se lancer dans l'élevage. Actuellement, ce projet emploie un personnel temporaire qui participe à l'entretien de la porcherie.

« Je recommande aux jeunes entrepreneurs d'avoir l'amour de ce que l'on fait, la détermination et croire en l'avenir. Je suggère à la Fondation Telema de ne pas arrêter l'oeuvre entamée et je la remercie aussi pour la formation gratuite de tous les détenteurs de projets et les entrepreneurs », a commenté Bahouna Dimbou Monique Brillant.