Afrique Centrale: Bassin du lac Tchad - La Banque Mondiale accorde un soutien d'un milliard de dollars

La Banque mondiale a approuvé un plan d'aide d'un milliard de dollars pour les personnes touchées par la crise sécuritaire dans le bassin du lac Tchad. Son directeur pour le Tchad, Rasit Pertesv, a abordé le problème de la sécurité dans la région au cours d'un point de presse.

Rasit Pertesv a rappelé que les problèmes de sécurité persistent dans le bassin du lac Tchad, annonçant l'approbation par la Banque mondiale d'un programme d'aide à hauteur d'un milliard de dollars pour les personnes touchées par la crise sécuritaire dans la région.

Le programme de soutien est destiné à être utilisé dans différents domaines tels que l'agriculture, l'énergie et le commerce, en particulier pour renforcer les capacités publiques et améliorer les infrastructures pour les personnes touchées par les conflits au Tchad, au Niger, au Nigeria et au Cameroun. Selon le Global Terrorism Index 2020, quatre pays du bassin du lac Tchad figurent parmi les dix les moins pacifiques du monde.

La population subit depuis plus de dix ans des tensions entre les groupes armés et les forces de sécurité. Entre 2009 et 2016, au moins 10 000 personnes ont perdu la vie dans les attaques de Boko Haram, l'organisation terroriste la plus active dans la région. Boko Haram empêche également l'acheminement de l'aide humanitaire dans la région où il contrôle les principales voies de transit.