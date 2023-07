Algérie: L'anglais sera enseigné à l'Université dès septembre

Le ministère algérien de l'Enseignement supérieur a décidé d'introduire la langue anglaise dans l'enseignement universitaire dès la rentrée 2023-2024.

Après la généralisation, dès septembre 2022, de son enseignement dès la troisième année primaire, la langue de Shakespeare fera officiellement son entrée à l'université cette rentrée 2023-2024. Enseignée jusque-là comme une filière dans les universités du pays, la langue anglaise devra prendre une place dans l'enseignement des programmes dispensés dans d'autres filières, notamment techniques et médicales. Cette orientation a été confirmée, le 1eᣴ juillet, par une note du ministre algérien de l'Enseignement supérieur, Kamel Beddari, adressée aux chefs des établissements universitaires.

Le document officiel demande à ces derniers de se conformer aux directives de la tutelle en la matière et ce, en mettant en place les dispositifs adéquats. « En application aux directives du ministre, et dans le cadre de la préparation de l'introduction de la langue anglaise en tant que langue d'enseignement à partir de l'année 2023-2024, il vous est demandé l'organisation de réunions à l'effet de constituer les équipes pédagogiques selon la matière ou le module, et ce avant le départ en vacances », a précisé la note.

Selon l'instruction, chaque équipe, dont la présidence est confiée à un membre du corps pédagogique, désigné ou élu, doit être composée d'enseignants de différents grades, notamment des maîtres de conférences et assistants chargés de travaux pratiques et travaux dirigés. La supervision du dispositif, a ajouté le même document, « revient à la Commission nationale chargée du suivi et de l'évaluation du programme de formation des enseignants et des étudiants du troisième cycle en langue anglaise ». « Elle effectuera, durant ce mois de juillet, des visites aux établissements universitaires », a souligné le ministère algérien.

Cette option a été déjà évoquée par le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, qui avait affirmé « sa préférence pour la langue anglaise qui est celle des sciences ». Depuis l'indépendance de l'Algérie, malgré l'arabisation des sciences humaines, la langue française domine dans les filières techniques et médicales. Avec la décision d'introduire l'anglais dans l'enseignement universitaire, l'Algérie se dirige vers le remplacement à terme de la langue de Molière dans son système d'enseignement.

En novembre dernier, rappelons-le, le ministre algérien a appelé, via un communiqué annonçant la création de la plateforme numérique de télé-enseignement de l'Anglais, au recensement des enseignants concernés par cet apprentissage. Cette démarche prévoyait la formation d'au moins 80% des enseignants de sciences et technologie et de 100% de ceux des sciences sociales et humaines. En janvier dernier, le même ministère a lancé ladite plateforme. Cette dernière a été élaborée avec l'université américaine Massachusetts Institute of Technology (MIT). « L'Algérie devient le seul pays africain à se doter de cette plateforme numérique avec l'accompagnement de l'université MIT », s'est réjoui le ministre, précisant que 30 000 professeurs suivront une formation en ligne, et pourront atteindre les niveaux B2, voire C1.