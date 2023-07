Afrique de l'Est: Congo/Kenya - William Ruto a visité les activités agropastorales à Oyo

En marge de sa visite d'Etat de 72 heures en République du Congo, le président kényan s'est rendu, le 8 juillet, dans la ville d'Oyo, à plus de 400km au nord de Brazzaville, où il a visité des activités agropastorales. Le président William Ruto, en compagnie de son homologue congolais, Denis Sassou N'Guesso, ainsi que des membres de sa délégation, a notamment visité l'abattoir Bon boeuf, le ranch Kila, l'élevage d'autruches, la laiterie d'Edou et la palmeraie.

Avant de se rendre dans la partie septentrionale du Congo, les deux chefs d'Etat ont assisté à la signature de quatorze mémorandums d'entente et de quatre protocoles d'accords touchant divers domaines de coopération. Parmi ces accords devant renforcer la coopération bilatérale entre le Congo et le Kenya figure le mémorandum d'entente sur la coopération bilatérale dans l'agriculture et l'élevage.

Le gouvernement congolais qui a inscrit l'agriculture et le tourisme parmi les six piliers de son Plan national de développement 2022-2026 pourrait bénéficier de l'expérience du Kenya en la matière. En effet, situé en Afrique de l'Est, le Kenya dispose d'atouts importants dans la production du café et le tourisme à travers les safaris. Il pourrait toutefois bénéficier de l'expertise congolaise dans la préservation, la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers du Bassin du Congo, deuxième poumon vert planétaire après l'Amazonie.

« Nous sommes venus au Congo pour partager notre expérience et apprendre aussi. Au Congo, 65% du territoire est couvert de forêt alors que le Kenya n'en a que 12% », a déclaré Wiliam Ruto? lors d'une conférence de presse organisée conjointement avec son homologue Denis Sassou N'Guesso.

Les deux pays ont aussi paraphé un texte concernant la coopération dans le secteur des hydrocarbures, notamment le pétrole et le gaz. Le Congo étant le troisième producteur de l'or noir en Afrique subsaharienne après le Nigeria et l'Angola. Notons que les présidents Denis Sassou N'Guesso et William Ruto, qui a quitté Oyo le 9 juillet, se connaissent depuis plusieurs années. Lors de l'investiture du chef de l'Etat kényan, en septembre 2022, son homologue congolais avait effectué le déplacement de Nairobi, la capitale du Kenya.