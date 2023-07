Congo-Brazzaville: Fonds de promotion culturelle - Barbara Kanam nommée Directrice Générale

Nommée par ordonnance présidentielle, la chanteuse Barbara Kanam est à dater du 8 juillet la nouvelle directrice générale de l'institution publique, avec pour adjoint le guitariste Didier Masela.

La diva Barbara Kanam Mutund et le bassiste Didier Masela Ndudi assurent désormais la direction du Fonds de promotion culturelle (FPC), selon une ordonnance présidentielle rendue publique le 8 juillet. L'accession des deux artistes aux postes respectifs de directrice générale et directeur général adjoint est une grande première. En effet, la nouvelle nomination lue par la porte-parole adjointe du président de la République, Tina Salama, n'est pas chose commune. Elle marque sans doute une ère nouvelle dans l'histoire de cette institution publique dédiée à la culture.

A 50 ans en septembre prochain, Barbara Kanam est promue à une fonction où elle devra contribuer au développement de la culture. En effet, c'est une attente des plus légitimes et à laquelle un artiste est censé répondre le mieux qui soit, dès lors que, rappelons-le, le FPC a tout de même comme mission de soutenir et financer les industries culturelles ainsi que les artistes congolais. Jusqu'ici, l'établissement dont l'apport a souvent été sujet à controverse et contesté devrait mener une toute nouvelle politique. En effet, il est certain que n'avoir eu à sa tête à ce jour que des hauts fonctionnaires ou des personnalités politiques n'a pas vraiment servi les intérêts de la culture de la manière espérée.

Aussi surprenante que soit, les nominations de Barbara Kanam et de Didier Masela n'en sont pas moins applaudies. Et qui plus est, elles sont assez porteuses d'espoir pour la culture, particulièrement les opérateurs culturels dont les attentes ont souvent été déçues. Elle-même productrice, Barbara Kanam, soit dit en passant, a un BTS commerce international. Elle a une connaissance bien réelle de l'écosystème culturel qui va au-delà de la sphère musicale à laquelle elle appartient. De son côté, le bassiste Didier Masela à qui reste attaché son étiquette de co-fondateur du célèbre groupe Wenge Musica a lui aussi le devoir de faire ses preuves. L'avenir meilleur de la culture congolaise, dont il est un acteur à part entière, doit passer pour son cheval de bataille.