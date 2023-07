Ile Maurice: «Success story» de Mevin Ramasamy - De réceptionniste à directeur général du «Constance Moofushi» aux Maldives

Mevin Ramasamy, 39 ans, a commencé au plus bas de l'échelle. Aujourd'hui, il est le directeur général (DG) du 5-étoiles le Moofushi, du groupe Constance, aux Maldives.

Son succès, il le dédie à sa mère, à son épouse Vandita, à son ancien directeur, mentor et ami Olivier de Guardia, à son autre mentor Jennifer Ferret, et aux dirigeants de Constance Hospitality Management, dont JeanJacques Vallet, Andrew Milton, Vincent de Marasse Enouf et Gert Puchtler. Passionné de technologie, il est également polyglotte, parlant l'italien, le chinois, le swahili et le divehi de base, ainsi que l'anglais, le français et l'hindi couramment. Quand ce jeune homme issu d'un village du Sud de Maurice ne porte pas son costume de DG, il cuisine, joue de la guitare, lit ou fait de la plongée sous-marine. Mevin Ramasamy se livre sur son parcours.

«J'ai commencé mon parcours dans l'industrie hôtelière en tant que réceptionniste dans un hôtel 5-étoiles à l'île Maurice. Quand j'ai été promu au poste de Management Trainee, ce poste m'a permis de maîtriser divers aspects de l'hôtellerie, allant de l'intendance au ménage, en passant par la supervision des opérations quotidiennes en tant que Manager in charge. Ce parcours exigeant, mais gratifiant, m'a rendu humble et m'a permis de me constituer un réseau de pairs, dont beaucoup occupent maintenant des postes de direction.»

Après avoir travaillé pour ce groupe hôtelier mauricien, il a décidé de diversifier ses expériences et de relever de nouveaux défis. Mevin Ramasamy s'est ainsi mis à travailler sur d'autres projets, notamment sur la création d'une entreprise de tour-opérateur où il a eu la chance de développer ses compétences en gestion et en organisation dans d'autres hôtels 5-étoiles, ainsi que dans l'organisation au bureau et en informatique. Il y a huit ans, il a rejoint le groupe Constance Hotels & Resort. Depuis, il n'a cessé d'évoluer.

Mevin Ramasamy, qui compte plus de 18 ans d'expérience professionnelle, a toujours été un inconditionnel de l'hôtellerie et de l'hospitalité. Lors de son passage dans différents établissements et pays, notamment aux Maldives, en Tanzanie, à Maurice et à Madagascar, il a toujours eu à coeur d'implémenter des pratiques innovantes. Cela lui a permis de faire face aux exigences d'une industrie touristique en constante évolution.

Sa carrière a été ponctuée par une série de promotions, sa capacité à mener à bien des projets ayant valu la confiance renouvelée de ses supérieurs à des postes de plus en plus importants. Mevin Ramasamy est titulaire d'un diplôme de communication, avec une spécialisation en communication d'entreprise de l'université de Maurice. Il détient également un diplôme en gestion hôtelière de la Confederation of Tourism & Hospitality, via la Rushmore Business School, et il fait en ce moment un MBA en International Hospitality à la Vatel Business School.

Un des objectifs de ce jeune homme était d'exceller en tant que Front Office Manager. «Tout au long de ma carrière, j'ai adopté la philosophie de 'souspromettre et sur-délivrer', que j'ai apprise d'un cher ami. Ce principe m'a guidé et a souligné l'importance de dépasser les attentes, plutôt que de faire de grandes promesses que je ne peux pas tenir», dit-il. Animé par un engagement à toujours offrir le meilleur, il a favorisé des environnements d'équipes florissants, créant des expériences uniques pour les clients et s'occupant de la résolution des problèmes.

«Le groupe Constance a reconnu mon potentiel et m'a fourni des opportunités d'apprentissage inestimables, des conseils et du coaching. Ces ressources m'ont permis d'assurer le poste d'Operation Manager à C Mauritius, qui fait partie du portefeuille de C Resorts.» Il a ensuite été nommé Resident Manager du C Mauritius, à Palmar, avant de gravir les échelons jusqu'au poste de DG du Constance Moofushi aux Maldives. «Ce poste me permet d'utiliser pleinement mes compétences et mon expertise. Ma carrière, ayant surpassé mes attentes, m'a enseigné la valeur du temps et de l'expérience accumulés pour progresser. Je suis convaincu que l'expérience, un bien précieux, s'obtient uniquement par le temps et l'effort investi», confie-t-il.

Le nouveau DG explique aussi que son parcours pour accéder à ce poste a été une odyssée complexe, semée de défis significatifs. «Le chemin n'était ni direct ni parsemé de roses, mais exigeait plutôt une constante persévérance, la résilience et un engagement envers l'apprentissage à vie, parfois aussi de l'unlearning.» Aux jeunes qui comptent se lancer dans l'hôtellerie, Mevin Ramasamy leur conseille de prioriser, d'être entouré de personnes passionnées et prudentes.

«Continuez à apprendre ; valorisez autant l'éducation formelle que l'expérience pratique. Réseautez ; les relations sont essentielles dans l'hôtellerie. Développez des compétences clés. La communication, la gestion multitâche, l'empathie et la résolution de problèmes sont cruciales. Respectez la diversité ; comprenez et respectez les différentes cultures et traditions. Suivez votre passion ; trouvez votre créneau, et lancez-vous à fond. L'hôtellerie est un mode de vie qui exige dévouement et résilience, mais avec de belles récompenses.»

Le jeune homme souligne que la pandémie de Covid-19 a été un coup dur pour les hôtels, les obligeant à réinventer leurs opérations. «Nous avons renforcé l'hygiène et la sécurité, et avons favorisé l'usage de services sans contact grâce à la technologie pour des tâches comme l'enregistrement et le paiement. Face à l'incertitude de voyager, nous avons adopté des politiques d'annulation plus souples et introduit des forfaits 'travail-au-resort' pour les travailleurs à distance.» On a pu attirer les clients locaux en mettant en avant nos services de santé et de bienêtre, qui ont une demande croissante.