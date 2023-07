Afrique Australe: COSAFA CUP - La victoire ou la sortie pour le Club M

Maurice joue sa survie dans la Cosafa Cup 2023 cet après-midi en Afrique du Sud. Les quadricolores affrontent l'Angola à 17 heures. Cette formation a toujours posé d'énormes difficultés au Club M ces dernières années.

Mais avant de se rendre au Princess Magogo Stadium, les troupes de Fidy Rasoanaivo devront surtout garder en tête qu'une nouvelle défaite les éliminerait de la compétition. Cela pourrait constituer une motivation supplémentaire pour eux. Vendredi, ils avaient chuté devant le Lesotho (2-1) et sont actuellement derniers de la poule C avec une différence de -2.

En fait, les deux formations se retrouvent presque un an après leur dernière confrontation. Les Palancas Negras, surnom de l'équipe angolaise, avaient battu Maurice à l'aller comme au retour. C'était dans le cadre des préliminaires des Championnats d'Afrique des nations (ChAN). L'Angola s'était imposé 2-0 au complexe sportif de Côte-d'Or le 24 juillet et avait récidivé au retour six jours plus tard (1-0) à domicile. A l'époque, c'est Jérôme Thomas qui était à la baguette. Il s'agira désormais de s'avoir si les quadricolores ont retenu la leçon.

Et dans la Cosafa Cup non plus le bilan n'est pas flatteur pour les Mauriciens. Depuis 2016, les deux adversaires de cet après-midi se sont affrontés à cinq reprises. Les Angolais se sont imposés en quatre occasions et auront l'avantage psychologique une nouvelle fois sans compter leurs deux dernières joutes qui s'inscrivaient dans le cadre du ChAN. Le Club M possède-t-il les armes nécessaires pour enfin prendre le meilleur sur une de ses bêtes noires ? On veut bien le croire mais il faudra dans un premier temps éviter de répéter les erreurs commises contre le Lesotho où la défense a été un peu dépassée selon le sélectionneur. «Maurice a bien joué mais les deux erreurs défensives ont amené les deux buts. C'est ce qui nous a un peu débalancé», a commenté le technicien.

%

Comme son adversaire du jour, l'Angola court également derrière un premier succès dans la compétition. Les Angolais ont partagé les points avec le Mozambique pour leur match inaugural. C'est donc le Lesotho qui a réalisé la meilleure opération de la première journée. Les Lesothans sont leader du groupe C avec trois points. Une nouvelle victoire aujourd'hui leur ouvrirait la porte du dernier carré.