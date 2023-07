Cote d'Ivoire: Jean-Philippe Krasso - L'ivoirien justifie le choix de l'Etoile Rouge de Belgrade

Alors qu'il était convoité par des clubs de Ligue 1 et quelques formations à l'étranger, Jean-Philippe Krasso a surpris tout le monde en signant avec l'Etoile Rouge de Belgrade le 20 juin dernier. Un choix qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive et sur lequel le désormais ex-joueur de l'AS Saint-Etienne est revenu. D'après l'attaquant ivoirien, opté pour le club serbe n'a pas été facile.

« Ça a été vraiment compliqué. Tout le monde a envie de jouer dans un club comme l'AS Saint-Étienne. On a vécu de bons moments, sur et en dehors du terrain, avec de bons mecs dans le vestiaire, un public incroyable. Cela me donnait envie de rester », a-t-il d'abord confié au quotidien Le Progrès. Jean-Philippe Krasso l'avoue, la Ligue des championnats a énormément compter dans son choix.

« J'avais aussi envie de connaître autre chose. La Ligue des champions a énormément compté dans ma décision. C'est la compétition que tout le monde rêve de jouer. Être dans un club en lice, c'est une chose, la jouer, c'est encore autre chose. Moi, quand j'étais en National 2 il y a trois ans, l'idée de devenir professionnel semblait loin, et la C1 encore plus », a justifié l'international ivoirien (7 sélections). On verra peut-être Krasso en phase de poule de la C1. Mais encore faut-il que l'Etoile Rouge de Belgrad, qui va jouer le tour préliminaire de la Ligue des Champions, y soit qualifié.