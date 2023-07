Afrique: Ouro-Agoro Ismaïl - Le togolais à l'AS FAR Rabat, c'est imminent

Ouro-Agoro Ismaïl va débarquer en Botola Pro League. L'international togolais est tout proche de s'engager à l'AS FAR Rabat du Maroc après une saison immense en Ethiopie.

Arrivé à Saint George il y a deux saisons, Ouro-Agoro Ismaïl a comblé toutes les attentes en Ethiopie. Le buteur a porté le club historique vers un nouveau titre célébré ce weekend en grand pompe.

La bonne forme du Togolais, désormais détenteur du record de nombre de buts marqués par un joueur étranger dans le championnat éthiopien, est très sollicité sur le marché des transfert.

L'impressionnante liste des prétendants

Plusieurs géants africains se battent pour s'offrir le colosse togolais. Entre les tentatives de négociations pour une prolongation à saint Georges et les offres de plus en plus intéressantes, le Togolais a pris sa décision pour son avenir.

Selon nos informations, les Tanzaniens de Young Africans, les Egyptiens Smouha SC, les Tunisiens de l'Espérance Sportive de Tunis, étaient en course, tout comme le FUS Rabat, le Raja Casablanca et le FAR Rabat, tous marocains.

Le meilleur buteur du championnat Ethiopien (25 buts en 30 matchs) a, selon nos information validé le projet du FAR Rabat. Le joueur est d'ailleurs attendu au Maroc ce lundi pour finaliser les contours d'un contrat de deux ans.