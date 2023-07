Sénégal/Algérie: Equipe nationale - Le pays affronte l'Algérie en amical, le 12 septembre

Dakar — L'équipe masculine du Sénégal de football affrontera celle de l'Algérie, le 12 septembre prochain à 19h, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, a annoncé lundi la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Dans un communiqué reçu à l'APS, la fédération dit "avoir conclu l'organisation d'un match amical entre le Sénégal et l'Algérie, prévu le 12 septembre prochain au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio".

Cette rencontre sera une manière de »célébrer les cinq titres continentaux conquis par le Sénégal en une année ». Il s'agit de la CAN sénior 2022 au Cameroun, la CAN de beach soccer remportée en octobre 2022, au Mozambique, du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2023 en Algérie, de la CAN 2023 des moins de 20 ans organisée en mars dernier, en Egypte, et la CAN des moins de 17 ans qui s'est tenue en mai dernier, en Algérie.

»Ce sera une belle opposition entre les deux derniers vainqueurs de la CAN et donc une affiche qui fait sa propre publicité », soulignant le texte. Le Sénégal est le champion en titre de la CAN, dont l'édition de 2019 a été remportée par l'Algérie aux dépens des Lions.

"(...) au-delà de l'enjeu sportif, la Fédération veut relever le défi de la bonne organisation, de la mobilisation populaire et de la rentabilité commerciale, conformément à sa politique de renforcement de la stature internationale du football sénégalais", souligne le communiqué.