Afrique Centrale: L'Allemagne renouvelle sa confiance à L'UNFPA au Niger

communiqué de presse

Le Représentant Résident du Fonds des Nations Unies pour la Population (#UNFPA), M. Saidou Kaboré, et le Chef de Mission Adjoint et Chef de Coopération de l'Ambassade de la République Fédérale d'Allemagne au Niger, M. Dietmar Bock, ont procédé ce matin à la signature d'un avenant à l'accord de financement dans le cadre de l'accélération de la lutte contre les fistules génitales féminines au Niger.

Cet accord de financement marque l'engagement de l'Allemagne à accompagner le pays dans l'atteinte de ses objectifs en matière de santé maternelle.

Parmi les résultats déjà obtenus en 2021 et 2022 grâce à l'appui de l'Allemagne, on peut citer :

Le traitement de 1123 femmes souffrant de fistule obstétricale dont 1031 opérées et 92 traitées par sonde

La réinsertion socio-économique de 1100 femmes souffrant de Fistules obstétricales

La formation de 10 médecins en réparation de cas simples de fistules obstétricales

La formation de 140 paramédicaux (notamment infirmiers et sage-femmes travaillant au niveau des centres de prise en charge des fistules) en soins pré, per et post opératoires afin d'améliorer la qualité des soins offerts aux femmes souffrant de FGF

La sensibilisation de 455 387 personnes touchées à travers des campagnes organisées en collaboration avec les radios communautaires.

Le renforcement des capacités d'accueil et d'hébergement grâce à la fourniture de 45 lits supplémentaires (Zinder 10 lits, Maradi 20 lits et Tahoua 15 lits) et un hangar de 50 places.

Sur la base de ces résultats, l'Allemagne, a renouvelé sa confiance au Fonds des Nations Unies pour la Population (#UNFPA) en octroyant un montant de 700 000 Euros supplémentaire qui vient s'ajouter à l'enveloppe initiale d'un million (1 000 000 Euros) pour la prise en charge holistique des femmes victimes de fistules obstétricales.