Ile Maurice: Sportif du siècle - Jean-Claude Sauzier pour l'éternité

Un grand homme s'en est allé le 1er octobre 2014, à 79 ans. Il s'appelait Jean-Caude Sauzier, mais tout le monde le surnommait Nano. Si sa mort a affecté le monde du sport mauricien, son parcours hors-norme dans plusieurs disciplines - quand il était en vie - demeure inoubliable.

LES Mauritius Sports Council Awards 99, tenus le 9 décembre 1999 au Sugar Beach Hotel, Flicen-Flac, ont été une cérémonie toute particulière. D'un commun accord avec l'instance de Belle-Rose, les membres de la presse sportive ont été appelés, à cette occasion, à désigner différents lauréats pour douze oscars, dont celui de sportif du siècle. Le choix des journalistes n'avait pas été facile.

En effet, trois autres sportifs de renom se trouvaient sur la liste des nominés pour cet oscar. Tout d'abord Mamade Elahee (pièce maîtresse de la sélection nationale de foot dans les années 60 en tant qu'arrière central qui a longtemps occupé les fonctions d'entraîneur national), l'athlète Judex Lefou (premier Mauricien à décrocher l'or en 1987 aux Jeux d'Afrique à Nairobi aux 100m haies) et le boxeur Richard Sunnee (médaillé d'or aux Jeux d'Afrique de 95 à Harare et premier Mauricien médaillé d'or aux Jeux du Commonwealth en 1998 à Kuala Lumpur).

En dépit du talent des autres nominés, c'est JeanClaude Sauzier qui a reçu l'insigne honneur d'être salué comme l'athlète ayant le plus marqué le sport mauricien au 20e siècle. Rugbyman, footballeur, basketteur, joueur de tennis, entre autres, il avait excellé dans plusieurs disciplines sportives. Son sacre était totalement justifié.

%

Certains qui l'avaient côtoyé, avant son décès, lui avaient rendu hommage dans les colonnes de l'express du 2 octobre 2014. «On pleure un sportif accompli qui a tant donné au pays durant sa très longue carrière [...]Personnellement, je ne l'ai pas connu comme sportif. Quand je commençais dans le football, Nano raccrochait ses crampons.

Je me souviens quand même de ses exploits en tant que gardien de but. Et qu'il a fait partie de la sélection de Maurice qui avait disputé la CAN de 1974. C'est un gentleman que je rencontrais souvent pour parler du sport alors que je suis devenu ministre», confiait Devanand Ritoo, ancien ministre des Sports, qui estimait que le décès de cet homme était «une perte inestimable pour Maurice».

Également ministre des Sports en son temps, Michael Glover avait exprimé sa tristesse d'apprendre le décès de Jean-Claude Sauzier, dit Nano. «Il a eu une carrière qu'on ne trouve plus maintenant. Il a débuté dans le rugby au retour de ses études en Afrique du Sud. Puis, le basket-ball, le football et le tennis. Il excellait dans toutes ces disciplines. En football, on a été adversaire.

Il était au Dodo et moi au Racing. C'était un gardien de but excellent. La preuve, il a, pendant longtemps, joué au sein de l'équipe nationale», se souvenait l'ancien directeur du Trust Fund for Excellence in Sports (TFES). En effet, les arrêts de grande classe - dans ses buts - avaient valu à Nano Sauzier d'être considéré comme le «Gordon Banks» local (célèbre gardien de but anglais). Mais sa notoriété, il ne l'avait pas seulement acquise en football. On se souvient également qu'il avait remporté l'or en double hommes au tennis, avec Herbert Couacaud, lors de la première édition des Jeux des îles de l'océan Indien en 1979, à l'île de la Réunion.

Également ancien recordman du 110m haies et joueur hors pair en volley ou au basket, Jean-Claude Sauzier avait été une première fois honoré pour sa longue carrière sportive en 1985. Cette annéelà, il lui était revenu d'allumer la vasque au stade George V, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux des îles de l'océan Indien à Maurice. Une manière indirecte, pour lui, de passer le flambeau à la toute jeune génération de sportifs dont, entre autres, Sultan Beeharry, Corinne Leclerc, Stephan Buckland, Eric Milazar, Alicia Kok Shun ou encore Bradley Vincent.