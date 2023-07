Maroc: Modeste embellie de l'activité industrielle à fin mai

Le taux d'utilisation des capacités de production se serait situé à 73%, après 72% en avril dernier, selon Bank Al-Maghrib

L'activité industrielle continue d'évoluer en dents de scie depuis le début de l'année 2023. Après une baisse de régime enregistrée en avril, l'activité industrielle a repris son souffle au cours du mois de mai dernier, selon l'enquête mensuelle de conjoncture de Bank Al-Maghrib.

D'après les résultats de l'enquête, menée du 1er au 28 juin 2023, l'activité industrielle s'est légèrement améliorée au cinquième mois de l'année, enregistrant ainsi son trois mois de hausse après les 73% en février et mars derniers.

L'enquête montre que le taux d'utilisation des capacités de production (TUC) se serait situé à 73%, soit un peu au-dessus que le mois précédent (avril) où il s'était situé à 72%, après 73% en mars et février de l'année en cours.

Selon les données recueillies dans le cadre de cette enquête, la production aurait ainsi enregistré des hausses dans la «chimie et parachimie», dans la «mécanique et métallurgie» et dans l'«électrique et électronique», une stagnation dans l'«agro-alimentaire» et une baisse dans le «textile et cuir», a indiqué la Banque centrale.

%

Les ventes auraient pour leur part marqué une stagnation aussi bien sur le marché local qu'étranger, a noté BAM précisant que, par branche, elles auraient connu des hausses dans la «mécanique et métallurgie» et dans l'«électrique et électronique», une stagnation dans l'«agro-alimentaire» et des baisses dans le «textile et cuir» et dans la «chimie et parachimie».

L'enquête fait également ressortir globalement une hausse des commandes s'expliquant par les augmentations observées dans la «chimie et parachimie», dans la «mécanique et métallurgie» et dans l'«électrique et électronique», poursuit BAM.

Selon Bank Al-Maghrib, des baisses ont été cependant observées dans l'«agro-alimentaire» et dans le «textile et cuir».

La même source indique que les carnets de commandes se seraient situés à des niveaux inférieurs à la normale dans toutes les branches d'activité sauf dans l'«électrique et électronique» où ils auraient été à un niveau normal.

Suite à toutes ces observations, les industriels anticipent une amélioration de la production et des ventes dans toutes les branches au cours des trois prochains mois.

Les patrons sont persuadés que ce ne devrait pas être le cas dans le «textile et cuir » où ils prévoient une stagnation de la production et une baisse des ventes et dans la «mécanique et métallurgie» où ils s'attendent à une baisse de la production.

Pour toutes ces raisons, «22% des entreprises déclarent des incertitudes quant à l'évolution future de la production et 28% pour les ventes», a noté l'institution publique.

Dans le détail, la production de la branche «agroalimentaire» aurait affiché une stagnation, avec un TUC qui se serait situé à 72%. Alors que les ventes seraient restées quasiment à leur niveau du mois précédent, les commandes auraient diminué, avec un carnet qui se serait situé à un niveau inférieur à la normale, indique BAM.

Bien que les chefs d'entreprise s'attendent à une hausse de la production et des ventes au cours des trois prochains mois, 48% d'entre eux indiquent un manque de visibilité quant à l'évolution future de la production et 37% pour ce qui est des ventes.

S'agissant de la production et des ventes de la branche «textile et cuir», elles auraient accusé un repli dans l'ensemble des sous-branches, à l'exception de l'«Industrie de l'habillement et des fourrures» où les ventes auraient plutôt augmenté.

Dans ces conditions, indique Bank Al-Maghrib, le TUC se serait situé à 77%.

Notons que les commandes se seraient repliées, tandis que le carnet se serait situé à un niveau inférieur à la normale, durant la même période.

Suite à quoi, pour les trois prochains mois, les industriels tablent sur une stagnation de la production et une baisse des ventes, alors que 31% d'entre eux indiquent un manque de visibilité quant à l'évolution future de la production et 26% pour ce qui est des ventes.

Dans la chimie et parachimie», la production aurait progressé, le TUC se serait établi à 73% et les ventes auraient affiché une baisse, renfermant un repli sur le marché étranger et une hausse sur le marché local ; tandis que les commandes se seraient accrues, avec un carnet qui se serait établi à un niveau inférieur à la normale.

« Pour les trois mois à venir, les industriels de la branche anticipent une amélioration de l'activité », selon BAM.

En ce qui concerne la branche «mécanique et métallurgie», la production aurait progressé dans les principales sous-branches; le TUC se serait établi à 75%; les ventes auraient connu un accroissement aussi bien sur le marché local qu'étranger; les commandes auraient augmenté dans l'ensemble des principales sous-branches, à l'exception de la métallurgie où elles auraient plutôt diminué tandis que les carnets de commandes se seraient établis globalement à un niveau inférieur à la normale.

Ainsi, «pour les trois prochains mois, les patrons anticipent une baisse de la production et une progression des ventes », selon l'enquête ajoutant que 43% des industriels indiquent toutefois un manque de visibilité quant à l'évolution future des ventes.

Soulignons enfin que la production et les ventes de la branche «électrique et électronique» auraient enregistré une hausse, le TUC se serait situé à 73%, les commandes auraient enregistré une progression tandis que le carnet des commandes se serait situé à un niveau normal.

Comme le rapporte BAM, «pour les trois prochains mois, les patrons prévoient une hausse de la production et des ventes», précisant toutefois que la moitié d'entre eux déclarent un manque de visibilité quant à l'évolution future de la production et 42% pour ce qui est des ventes.