Algérie: Aoun et le Premier ministre jordanien évoquent le développement des relations économiques et industrielles

ALGER — Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun a été reçu, lundi à Amman, par le Premier ministre jordanien, Bisher Al-Khasawneh, avec lequel il a évoqué l'état des relations économiques bilatérales notamment dans le domaine de l'industrie ainsi que les voies et moyens de les promouvoir, indique un communiqué du ministère.

"Dans le cadre de sa visite au Royaume hachémite de Jordanie, le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun a été reçu, lundi, par le Premier ministre jordanien, M. Bisher Al-Khasawneh, en présence du ministre jordanien de l'Industrie, du Commerce et de l'Approvisionnement, également ministre du Travail, Youssef Mahmoud Ashamaleh et l'ambassadeur d'Algérie au Royaume hachémite de Jordanie", précise le communiqué.

Lors de cette rencontre qui a eu lieu avant l'ouverture de la 9ème session de la commission mixte Algéro-jordanienne, les deux parties ont examiné "l'état des relations économiques notamment dans le domaine de l'industrie ainsi que les voies et moyens de les renforcer et de les promouvoir au niveau des relations politiques et historiques liant les deux pays", souligne la même source.

Les deux parties ont réaffirmé la volonté de leurs pays de consolider les relations de partenariat et d'investissement entre l'Algérie et le Royaume hachémite de Jordanie, invitant les investisseurs et les hommes d'affaires à "explorer les opportunités d'investissement et de partenariat sur la base du principe gagnant-gagnant notamment dans des domaines aussi variés que l'industrie, l'énergie, les mines, l'agriculture, les finances, la santé et la production pharmaceutique", ajoute-t-on de même source.