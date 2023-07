Algérie: Forêts - État d'alerte maximale suite aux températures caniculaires enregistrées

ALGER — Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a déclaré, lundi dans un communiqué, l'état d'"alerte maximale" pour l'ensemble des intervenants dans la campagne de prévention et de lutte contre les feux de forêts, en vue de faire face à toute urgence, en raison des conditions climatiques marquées par une hausse importante des températures.

Le ministère, précise le communiqué, "a élevé le niveau de vigilance et d'opérationnalité, en raison des conditions climatiques exceptionnelles et des bulletins spéciaux émis par l'Office national de météorologie (ONM), outre l'observation de certains comportements négatifs et irresponsables" et ce dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures décidées depuis l'installation, le 1 juin dernier, de la Commission nationale de protection des forêts (CNPF).

Parmi les mesures préventives décidées dans le cadre de la protection des forêts contre les risques d'incendies, figurent "l'interdiction formelle d'organiser des barbecues à l'intérieur ou à proximité des espaces forestiers à travers l'ensemble du territoire national, en toutes circonstances", "le maintien du gel de la production du charbon, eu égard aux risques d'incendies au niveau des forêts" et l'intensification des patrouilles mixtes au niveau et aux alentours de tous les espaces forestiers, ajoute la même source.

Le ministère assure la prise en charge des signalements sur le numéro vert 10-70, mis en place à la disposition des citoyens en vue de signaler tout danger ou tout dépassement susceptible de déclencher des feux de forêt.

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre "des opérations proactives de protection de la richesse forestière et de la sécurité des personnes et des biens en milieu forestier ou à proximité, souligne le communiqué, appelant tous les intervenants, chacun dans son poste de responsabilité, à une mobilisation complète et continue tout au long de cette campagne, placée sous le slogan +la protection des forêts est l'affaire de tous+".

De son côté, la Direction générale des forêts a appelé à la vigilance, rappelant aux citoyens la nécessité d'éviter tout comportement pouvant provoquer un incendie et menacer leur sécurité et la richesse forestière, notamment après les alertes lancées lundi par les services météorologiques concernant une hausse record des températures.

Elle a rappelé dans ce sens "l'interdiction stricte d'allumer des feux au niveau des forêts ou à proximité en toute circonstance, et ce jusqu'au 31 octobre prochain".

Elle a également appelé les citoyens à contribuer à la protection des forêts notamment en signalant l'organisation de barbecues, ou le jet de mégots de cigarettes ou de débris de verre, qui peuvent être à l'origine d'une catastrophe.