Afrique du Nord: Jeux sportifs arabes 2023/ Sport de boules - quatre nouvelles médailles d'or pour l'Algérie

ORAN — L'Algérie a décroché quatre nouvelles médailles d'or, quatre en argent et une en bronze, lundi, en clôture des épreuves des sports de boules, qui se sont déroulées au niveau du complexe de sports de boules de la "Lofa" d'Oran pour le compte des Jeux sportifs arabes 2023, qui se déroulent en Algérie.

La première médaille d'or a algérienne a été remportée par Nadia Djebri vainqueur face à la Tunisienne Rajem Chaailia (38-15) en tir de précision, jeu court. La médaille de bronze est revenue à la Palestinienne Rouan Safia.

La deuxième médaille d'or a été l'oeuvre de la doublette mixte en Raffa composée de Chehrazed Chebani et Tarek Zekiri, qui ont battu la paire tunisienne Sabrine Zekri et Oussama El Balti (15-07). La doublette mixte marocaine Sara El Idrissi et Abdeldjalil El Moustahfidi a complété le podium.

En double raffa, le vermeil a été décroché par Chahrarzed Chebani et Boukhernafa Besma, vainqueurs sur la paire tunisienne Sabrine Zekri et Aya Deboussi sur le score de 5 à 4 .

Chez les hommes, la paire Triak Amed et Zekiri Tarek s'est imposée devant la doublette libyenne, composée d'Abdelmouhayiem Zentouti et Fares Zelteni sur le score de 8 à 4.

Les quatre médailles en argent ont été remportées par la doublette mixte Nadia Djaberi-Mohamed Boukhafardji en jeu court, en doublette mixte jeu long, par Chaachoua Mohamed et Afenay Celia et, en tir de précision jeu long, Chaachoua Mohamed et en tir de précision Raffa par Chehrazed Chibani.

La seule médaille de bronze algérienne dans cette journée a été remportée par Hamadi Asma en tir de précision jeu long dames.

A l'issue des finales de cette ultime journée de compétition, l'Algérie porte sa moisson en sport de boules à 15 médailles (8 d'or 5 argent et 2 bronze) devant la Tunisie avec18 médailles (6 or 8 argent et 4 bronze) et le Maroc en troisième position avec 10 médailles (3 or, 2 argent et 5 bronze).

Cette compétition de sport de boules des Jeux sportifs arabes 2023 a regroupe 65 athlètes (messieurs et dames) dans les différentes spécialités, représentant six pays : l'Algérie, la Palestine, la Tunisie, le Maroc, la Libye et la Mauritanie.