Ethiopie: Les diasporas vivant en France et en Espagne ont déclaré qu'elles travailleront pour promouvoir l'image de leur patrie et accroître leur participation.

Addis-Abeba — Les Éthiopiens en France et en Espagne et les personnes d'origine éthiopienne ont annoncé qu'ils travailleront pour promouvoir l'image de leur patrie et accroître leur participation.

Une délégation composée du ministère des affaires étrangères et du service de la diaspora éthiopienne a eu des entretiens avec des organisations d'Éthiopiens et d'origine éthiopienne vivant en France et aux alentours.

Des dirigeants communautaires éthiopiens de France et d'Espagne, des membres de Defend Ethiopia dans les deux pays, divers dirigeants communautaires, des universitaires, des membres du monde des affaires, des chefs religieux et des associations de jeunes ont assisté à la discussion.

Le Service de la diaspora éthiopienne a annoncé qu'une consultation a eu lieu sur la manière de renforcer la participation et les avantages de la diaspora notant que les stratégies élaborées pour renforcer les liens de la diaspora avec le pays et les documents préparés par le gouvernement pour encourager la participation de la diaspora ont été présentés et discutés.

Les participants ont également dévoilé qu'ils travailleront à accroître leur participation aux appels nationaux de développement et à promouvoir l'image de leur patrie en utilisant les réseaux de la diaspora. "Nous continuerons à renforcer notre rôle positif dans les problèmes nationaux actuels", a-t-il déclaré.

Il a demandé que des forums similaires soient organisés en permanence.

Il a été indiqué que les 33e Jeux olympiques qui se tiendront en 2024, qui seront accueillis par la France, seront utilisés comme une excellente occasion d'aider à promouvoir l'Éthiopie.

Les membres de l'équipe éthiopienne d'athlétisme participant à la compétition et les Ethiopiens et Ethiopiennes de toute l'Europe sont invités à se rendre à Paris et à manifester leur soutien.