Ile Maurice: Hasina Arklian - Mains froides, coeur chaud

Savoir s'adapter aux différentes circonstances de la vie et en tirer le meilleur parti, c'est ce qu'a su faire notre compatriote Hasina Arklian. Elle qui rêvait d'être pilote de ligne, n'a pu le faire, faute de finances.

Elle a rebondi en étant recrutée comme hôtesse de l'air à Qatar Airways. Elle est aujourd'hui l'une des trois propriétaires d'Inoxian, entreprise industrielle multidisciplinaire offrant des services intégrés pour tous types de systèmes de réfrigération. Si le coeur de son métier est la chaîne de froid, elle a conservé le sens légendaire de l'accueil et de la gentillesse mauricienne. Ce qui explique sans doute en partie le succès de son entreprise.

Cette jeune femme de 36 ans vit au Qatar depuis maintenant 13 ans. Son père, Assenjee Jeewon, aujourd'hui retraité, exerçait comme menuisier et sa mère Mariam, a toujours été femme au foyer. Difficile de faire autrement avec cinq enfants à élever. Hasina Jeewon grandit entourée d'un frère aîné et de quatre soeurs. Elle fréquente le Louis Nellan Government School et ensuite le collège MEDCO avant d'aller compléter son baccalauréat auprès du Mauricia Institute à Curepipe. Etant de nature très sociable et intéressée par la gestion et le marketing, elle suit un cours en Tourism Marketing and Management auprès de Curtin University of Technology et obtient son diplôme.

Son rêve est d'étudier pour devenir pilote de ligne. Mais voilà, elle n'a pas les moyens de se payer de telles études. Un domaine qui lui permettrait d'économiser pour atteindre cet objectif est celui de l'aviation. Elle se dit qu'en étant embauchée comme hôtesse de l'air pour une compagnie aérienne étrangère, elle pourrait mettre des sous de côté et en même temps, ne pas rester trop éloignée de ses chers avions qu'elle voudrait piloter. «Je suis tombée par hasard sur un avis de recrutement de Qatar Airways à Maurice et j'ai décidé de postuler», écrit-elle par mél.

%

Elle fait forte impression aux membres figurant sur le panel de recrutement car sur 700 postulants, elle figure par les cinq personnes recrutées. Ses parents soutiennent sa démarche car ils croient dans ses capacités et sa détermination à réussir et à être financièrement autonome. Elle quitte Maurice en novembre 2009. Pendant les dix années qui suivent, Hasina Jeewon découvre les grandes capitales du monde avec Qatar Airways, se rendant dans 84 destinations. Elle gravit aussi les échelons dans son domaine pour passer chef de cabine. Et plus important encore, elle réussit à faire d'importantes économies. Elle rencontre aussi l'amour de sa vie, l'Arménien Garo Arklian, qu'elle épouse.

A nouvelle situation, nouveau changement de cap : elle remise son désir d'étudier pour être pilote car à terme, «cela aurait causé trop d'absences de mon foyer.» Son travail qu'elle adore pourtant n'est pas forcément compatible avec une vie de couple et elle s'en rend compte. «Pour moi, un couple et une vie de famille sont sacrés et je voulais être davantage présente à la maison.» Elle se dit aussi qu'un jour, lorsqu'elle quittera Qatar Airways, elle fondera son propre business.

La naissance de sa petite fille appelée Nayla et le Covid-19 vont mettre un coup d'accélérateur à ce projet. «Quand le Covid-19 a commencé à faire des ravages dans le monde, je venais d'accoucher de ma petite fille. Je me voyais mal partant travailler durant la pandémie, avec tous les risques que cela comporte de contracter le virus, même si le personnel navigant commercial prenait toutes les précautions voulues pour l'éviter. Je ne pouvais considérer laisser derrière ma gamine de deux mois à peine. Je me suis dit qu'il valait mieux démissionner. Cela n'a pas été une décision facile à prendre car j'adorais voyager et rencontrer des gens. J'ai toujours trouvé cela fascinant mais j'avais un autre impératif et c'était ma famille.»

En réfléchissant au domaine dans lequel elle veut investir et fonder sa compagnie, une idée de filière lui apparaît alors comme une évidence, surtout dans un pays où la température peut avoisiner les 42 °C durant les mois d'été, à savoir celle de l'industrie du froid. «Le Qatar possède un secteur alimentaire et de boisson très dynamique, qui joue un rôle primordial dans la diversification de l'agriculture et du tourisme.

Le marché local offre un incroyable potentiel d'opportunités, que ce soit dans le domaine de la santé avec les hôpitaux et les cliniques, les grandes surfaces et la grande distribution, les hôtels, les producteurs alimentaires.» Elle en parle à son époux et à un de leurs amis et à trois, ils décident de lancer leur business de réfrigération. C'est ainsi qu'Inoxian voit le jour en 2020. Hasina Arklian opte pour le rôle de présidente du conseil d'administration alors que ses deux partenaires s'adjugent les postes de Chief Executive Officer et de Chief Operating Officer. Cela ne l'empêche pas d'être partie prenante de toutes les décisions importantes et même de les accompagner lors de la finalisation des contrats.

Bien qu'étant femme, elle est prise très au sérieux dans son domaine, qui est encore dominé par les hommes. «Il est grand temps de briser les stéréotypes et de promouvoir l'égalité entre les sexes dans tous les domaines professionnels. Malgré le fait qu'historiquement, la réfrigération ait été dominée par les hommes, de nos jours, ce marché est ouvert à tout le monde. C'est un métier basé sur les compétences, la passion, les intérêts et les aspirations de tout un chacun et non sur le genre. Je crois que l'expression 'métier d'homme' n'a plus sa raison d'être aujourd'hui et tend à disparaître. Heureusement que les mentalités évoluent et que les femmes arrivent à se faire leur place dans tous les secteurs professionnels, y compris dans ceux traditionnellement dominés par les hommes.»

Vu le service professionnel offert, Inoxian n'a pas tardé à se faire un nom et une réputation dans le domaine de la chaîne de froid. Cette compagnie emploie aujourd'hui une cinquantaine de personnes, hommes comme femmes. Elle et ses partenaires misent beaucoup sur leur équipe de vente, qui connaît, sur le bout de leurs doigts, tous les équipements de la chaîne de froid et de la réfrigération et les services annexes, de même que la culture de l'entreprise. «De ce fait, ils ont l'approche voulue pour mieux commercialiser la marque et créer un climat de confiance avec les clients.» Hasina Arklian et ses partenaires exigent de leurs employés qu'ils offrent «un service irréprochable car c'est ce qui nous démarquera de nos concurrents et qui fera revenir nos clients.»

En trois ans d'existence, Inoxian a livré un grand nombre de chambres froides industrielles à des hôtels, à des usines engagées dans l'alimentation, à des hôpitaux, à des restaurants et à des entrepôts stockant de l'alimentaire. On peut aisément parler d'entreprise à succès puisque les trois actionnaires projettent d'agrandir Inoxian et comptent ouvrir une succursale à Riyadh en Arabie Saoudite, pays frontalier au Qatar, au début de l'année prochaine. «Notre objectif est de partager nos produits, notre savoir-faire et notre expérience dans cette partie du monde», dit-elle. Mais pas uniquement dans cette région puisque «nous serions intéressés à trouver un partenaire stratégique à Maurice dans l'optique d'y ouvrir une succursale et avoir avec cette société une collaboration basée sur l'innovation, la créativité, la qualité des équipements et le respect des valeurs, qui sont, selon moi, les clés de la réussite.»

Hasina Arklian est habituée à sa vie au Qatar. «Il y fait bon vivre et chacun est très respectueux des autres. Le Qatar c'est mon deuxième chez moi.» Fan de football, elle a pu assister à deux matchs de la Coupe du Monde de Football, qui s'est jouée au Qatar en 2022. «Tout s'est déroulé dans le calme et c'était des moments magiques et inoubliables.»

Si ses parents sont trop âgés pour entreprendre un si long voyage et lui rendre visite, d'autant plus qu'ils doivent transiter par Dubaï avant de prendre un vol de connexion, elle essaie de venir le plus souvent possible à Maurice pour les voir et leur emmener sa petite fille qui a aujourd'hui trois ans et demi. Se voit-elle rentrer pour de bon au pays un jour ? «Franchement, j'adore ma petite île natale et j'aimerai bien y revenir un jour pour de bon. C'est aussi une des raisons qui m'inciterait à y ouvrir une succursale d'Inoxian. Cela me permettrait d'y revenir plus souvent et même de m'y installer pour jouir d'une retraite bien méritée...»