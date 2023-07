Ile Maurice: Accident du métro à Quatre-Bornes - Le conducteur n'a pas encore comparu en cour

À hier, lundi 10 juillet, le train captain de 24 ans, qui était aux commandes quand le métro a percuté Gilbert Soobhee, 48 ans, dans la nuit de vendredi dernier, attendait toujours sa comparution en cour.

Un exercice qui aurait dû avoir lieu hier. Mais selon une source policière, rien n'a été décidé encore. Le jeune homme, qui avait été conduit au poste de police de Quatre-Bornes dans la nuit de vendredi après l'accident, a été relâché sur parole. Lors de son audition, il a expliqué qu'il se dirigeait vers Rose-Hill, vers 19 h 10, après avoir quitté Curepipe et qu'à la hauteur d'Ollier, à Quatre-Bornes, il a vu un homme marchant sur les rails. Ce dernier sortait d'Ollier et se dirigeait vers Quatre-Bornes et se trouvait sur le côté gauche. Le conducteur aurait klaxonné à plusieurs reprises pour l'alerter, avant de freiner. Mais la partie gauche du métro l'a percuté. Il a été projeté sur l'asphalte, alors que le métro s'est arrêté un peu plus loin. Le train captain, un habitant de Terre-Rouge, a aussitôt alerté ses supérieurs.

Un des passagers qui se trouvait dans le métro au moment de l'accident a expliqué que lui et les personnes qui s'y trouvaient et lui ont attendu plus d'une heure avant d'avoir un autre transport pour les déposer à Rose-Hill. Il suggère que les employés de Metro Express Ltd travaillent sur un protocole en cas d'accident car plusieurs lacunes ont été notées, d'autant plus que c'est le troisième cas qui a causé mort d'homme.

%

«Effectivement, l'homme marchait sur les rails. Lorsque le métro l'a percuté, il a été projeté. À mon avis, il est mort sur le coup. Mais alors que nous étions à l'intérieur du métro, nous sommes restés sans information pendant plusieurs minutes. Le chauffeur était en communication avec ses supérieurs et nous ne savions pas ce qu'il fallait faire. On a attendu une bonne vingtaine de minutes avant que les supérieurs arrivent. Là, on nous a dit qu'il y aurait un autobus qui nous déposerait à Rose-Hill où on pourrait à nouveau prendre le métro pour rentrer. Après, on nous a dit qu'il y aurait un autre métro. Finalement après plusieurs minutes, nous avons pris un bus. Mais il n'y a pas eu de communication avec les passagers», relate-t-il.

C'est le deuxième accident mortel impliquant le métro, cette année. Le samedi le 6 mai, une jeune femme avait perdu la vie après avoir été percutée à Curepipe. Le conducteur avait comparu en cour le lundi suivant, et il a été libéré après avoir payé une caution de Rs 20 000 et signé une reconnaissance de dettes. L'affaire est suivie de près par Metro Express Ltd (MEL). Le train captain, ainsi que toutes les parties concernées de MEL collaborent pleinement avec la police et suivent toutes les procédures, selon ses conseils. L'enquête policière suit son cours selon les pratiques habituelles.