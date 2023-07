Afrique Australe: Cosafa Cup - Maurice gagne, l'espoir renaît

Le Club M s'est parfaitement relancé dans la Cosafa Cup en l'emportant 1-0 face à l'Angola, leur bête noire, hier à Durban. La sélection Mauricienne jouait son deuxième match de groupe.

Un but d'Aurélien François à la 8e minute a suffi pour faire exploser de joie tout le banc quadricolore. Les protégés de Fidy Rasoanaivo ont ensuite parfaitement su gérer cette avance pour se replacer dans la poule C.

Battu par le Lesotho vendredi (2-1), Maurice était en mauvaise posture au moment de fouler la pelouse pour affronter les Antilopes Noires, surnom de l'équipe angolaise. En effet, une nouvelle défaite allait éliminer les partenaires de Kevin Jean-Louis. C'est donc avec la pression que le Club M a abordé cette rencontre. De son côté, Fidy Rasoanaivo avait procédé à plusieurs changements par rapport à son XI de départ contre les Lesothans. Les frères Aristide, David et Yannick, Aurélien François ou encore Francis Rasolofonirina et Jordan François débutaient la rencontre. Des choix payants. Le sélectionneur s'est même offert le luxe de se passer des services de l'attaquant Ashley Nazira au coup d'envoi.

Dès les premières minutes, Maurice imposait son rythme et sur un centre de Fabrice Brasse mal réceptionné par la défense angolaise, Maurice en profitait pour passer devant. Et comme un symbole, c'est Aurélien François qui a marqué le but de la victoire. Son père Tony a inscrit d'innombrables buts avec les différentes équipes pour lesquelles il a porté les couleurs et même en sélection nationale. D'ailleurs, avant le départ pour l'Afrique du Sud la semaine dernière, Fidy Rasoanaivo avait expliqué qu'Aurélien François pouvait même aller plus loin que son illustre père, légende de la Fire Brigade. «Il a le potentiel pour aller loin. Je pense qu'il deviendra plus fort que Tony», avait prédit le technicien.

Pour en revenir à son but, Aurélien François ne se fit pas prier pour envoyer le cuir au fond des filets après un contrôle parfaitement exécuté. Mais ce but a eu le don de sonner la révolte dans le clan angolais. Ces derniers multipliaient les assauts sur les cages mauriciennes mais la défense quadricolore tenait bon. D'ailleurs, après la rencontre, Emmanuel Vincent-Jean, qui évolue à La Réunion, a été désigné homme du match.

La dernière victoire de Maurice contre l'Angola remonte à 2016 et il y a presque un an, les Antilopes Noires avaient battu Maurice au terme d'une double confrontation s'inscrivant dans les préliminaires des Championnats d'Afrique des nations. Pour en revenir à la Cosafa Cup, le Club M jouera un match décisif contre le Mozambique demain. Une nouvelle victoire pourrait les envoyer en demi-finales.

Questions à Fidy Rasoanaivo: «Un honneur de diriger cette équipe»

Le Club M s'est relancé après sa défaite inaugurale. Comment avez-vous vécu ce match ?

Nous attendions cette victoire depuis longtemps. Je la dédie au peuple mauricien et je remercie le ministre Toussaint et le président de la MFA pour leur confiance. C'est un honneur de diriger cette équipe. En deux mois elle a bien progressé et je pense que pour les Jeux des îles, nous ferons une belle performance. La préparation se passe correctement car je sais que mes joueurs m'écoutent. De plus, j'ai un assistant et un staff technique très compétent et le soutien de ma famille à Madagascar et à Maurice.

Comment abordez-vous le prochain match contre le Mozambique ?

Nous allons tout faire pour remporter ce match. J'ai confiance en mes joueurs et je demande aux Mauriciens de continuer à nous soutenir. Je pense que ces deux facteurs vont nous aider face aux Mozambicains. Notre équipe est en progrès et c'est une équipe jeune. La 4 Nations Series nous a beaucoup aidés pour préparer la Cosafa Cup.

Que pensez-vous des performances des Mozambicains jusqu'ici ?

Je n'ai pas regardé leur premier match mais j'ai déjà regardé plusieurs vidéos notamment quand ils ont joué contre Madagascar et contre Maurice. J'ai déjà un plan contre eux.