Sénégal: BRVM - Evolutions disparates des activités du marché en début de semaine

Les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu des évolutions disparates ce lundi 10 juillet 2023.

La valeur des transactions s'est ainsi établie à 884,842 millions de FCFA contre 2,232 milliards de FCFA la veille.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle continue toujours la série de hausses, passant de 7532,519 milliards de FCFA le 7 juillet 2023 à 7552,811 milliards de FCFA ce 10 juillet 2023, soit une hausse de 20,292 milliards de FCFA.

Celle du marché obligataire est par conte en baisse de 9,925 milliards, passant de 10159,467 milliards de FCFA la veille à 10149,542 milliards de FCFA ce 10 juillet 2023.

Les indices connaissent une situation contrastée. C'est ainsi que l'indice composite enregistre une hausse de 0,27% à 203,02 points contre 202,47 points la veille.

L'indice BRVM 30 connait aussi une hausse de 0,25% à 101,88 points contre 101,63 points la veille.

En revanche, l'indice BRVM Prestige enregistre une baisse de 0,32% à 102,04 points contre 102,37 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres SETAO Côte d'Ivoire (plus 6,54% à 1 140 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 4,93% à 5 750 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 4,71% à 1 445 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 3,45% à 3 000 FCFA) et Uniwax Côte d'Ivoire (plus 3,45% à 750 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres ETI Togo (moins 5,56% à 17 FCFA), Oragroup Togo (moins 2,26% à 2 590 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 1,48% à 6 005 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (moins 1,15% à 3 015 FCFA) et Total Sénégal (moins 1,10% à 760 FCFA).