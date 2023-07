Madagascar: Région Melaky - Lancement de drones pour sauver des vies

L'acheminement de médicaments et de matériels médicaux d'urgence ainsi que les évacuations sanitaires dans les temps sont un défi dans les zones enclavées de Maintirano.

Des drones volant au secours de la population des districts enclavés de la région Melaky. Vendredi, un drone transportant des médicaments a été lancé depuis le chef-lieu de district de Maintirano pour rejoindre la localité enclavée d'Andabotoka. Piloté à distance par des techniciens ayant suivi une formation spéciale, ce drone humanitaire a une autonomie de cent kilomètres et peut colporter dans les airs une charge d'une dizaine kilos.

Conçue pour les interventions dans les zones les plus inaccessibles , cette machine volante est destinée à transporter par voie aérienne des médicaments et des matériels médicaux dans les districts de Morafenobe et Antsalova, qui sont l'une autant l'autre des agglomérations de grande importance de la région Melaky. Figé au creux des montagnes, à 170 kilomètres de Maintirano, principale ville de la région, Morafenobe est plus que difficile d'accès.

Pendant la saison sèche, le trajet par voie terrestre se fait en moyenne pendant une quinzaine d'heures et cela peut s'étendre jusqu'à une semaine dès que la saison estivale bat son plein. Pour le district d'Antsalova, la distance la séparant de Maintirano est de 120 kilomètres, mais toujours est-il que l'impraticabilité de la route demeure et l'isolement du district est avéré pendant les intempéries.

Dans cette situation, l'évacuation sanitaire n'est pas évidente et l'acheminement des médicaments et des matériels médicaux d'urgence tardifs. C'est dans cette circonstance que le déploiement de drone a été pensé et matérialisé afin de sauver des vies. Le projet est le fruit de la collaboration entre le ministère de la Santé publique et PSI Impact.

Le lancement de l'appareil requiert de grandes précautions. Disposant d'instruments de navigation sophistiqués, les pilotes qui commandent les drones à distance depuis leurs ordinateurs naviguent après analyse des données météo préalablement communiquées et sont en relation avec la tour de contrôle de l'aéroport de Maintirano. Pour le vol expérimental de vendredi, l'appareil a décollé à Maintirano, près de la préfecture, en embarquant un lot de médicaments de deux kilos, apporté au Centre de Santé de Base II d'Andabotoka.

Les seize kilomètres qui séparent les deux points ont été parcourus en douze minutes et le colis est arrivé à bon port sans incident en vol. Pouvant s'élancer à une hauteur de plus d'une centaine de mètres, le drone affiche une vitesse moyenne d'environ 80 km/h. Son autonomie distancielle lui permet de rallier à vol d'oiseau Morafenobe et Antsalova. Après ce succès, le lancement officiel est prévu au mois d'août.