Madagascar: Pétanque - Grand Open Solidarité - Victoire du trio Hery-Kelly-Mika du club C2BA

Le boulodrome PAC Ampitatafika a été le centre de rendez-vous des passionnés de pétanque ce week-end. Il s'agissait du tournoi Grand Open Solidarité organisé par la Fédération sport boule malgache (FSBM).

Le savoir-faire et le charme du trio Hery, Kelly et Mika du club C2BA ont fait leurs preuves dans la catégorie seniors hommes. Le résultat était à la hauteur de cet événement. L'équipe C2BA s'est imposée face au trio Daddy, Tiana et Jacky du club BIC avec un score large de 13 à 3 lors de la finale. Ils ont remporté le premier prix d'une somme de 1 100 000 ariary, tandis que les vice-champions ont reçu 660 000 ariary. En tant que Grand Open, la FSBM a rassemblé 146 triplettes, dont 75 chez les seniors hommes, 24 chez les dames, 28 chez les jeunes et 19 chez les vétérans.

«L'objectif de ce concours était de promouvoir l'esprit de solidarité, comme son nom l'indique. C'était également l'occasion de rassembler les passionnés de la boule sportive et de rappeler à tous les pratiquants de respecter les règlements de la discipline, en particulier les boulistes qui participent à des tournois non réglementés. Je tiens également à remercier tous les sponsors qui ont contribué, de près ou de loin, au succès de ce tournoi», a déclaré Serge Rajerison, trésorier de la fédération. En tant que fervent supporter des événements sportifs, Telma Madagascar a versé une somme de 2 000 000 ariary à la cagnotte.

Chez les dames, la triplette Tiana, Tsiory et Fanja du CBT a remporté la mise de 550 000 ariary en s'imposant face au trio Jhasly, Hasina et Judicaël du BIC avec un score de 13 à 6. Les jeunes n'ont pas manqué l'appel. Patrick, Nathanaël et Fetra du club PAC ont remporté la cagnotte de 550 000 ariary. Quant au trio Mamy, Ndrema et Lambert, il a été sacré chez les vétérans. Il convient de noter que la cagnotte totale s'élevait à 5 500 000 ariary, qui a été entièrement partagée entre les vainqueurs.