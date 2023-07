Madagascar: Village Copain du monde - Cinq rugbymen malgaches à Super-Besse France

Pour la première fois, Madagascar sera présent au « Village copain du monde ». Cinq jeunes joueurs de rugby ont été sélectionnés pour y participer.

Le « Village copain du monde » est une initiative du Secours Populaire Français. Ce projet international rassemble chaque année des centaines de jeunes venant de différents pays. Les participants bénéficient des séjours d'apprentissage et de sensibilisation à la solidarité.

Super-Besse France accueillera cette édition du 9 au 26 juillet. Pour Madagascar, la mission a été confiée au Malagasy Rugby. Déjà en partenariat avec Terre en Meles, l'Ambassade de France et le Secours Populaire Français, cinq rugbymen malgaches dont trois garçons et deux filles ont rejoint l'Hexagone le week-end dernier pour cette occasion. « Les enfants sélectionnés ne sont pas forcément des passionnés du ballon ovale. Mais l'organisation au niveau du Malagasy Rugby a été très appréciée par le responsable. C'est la raison pour laquelle on a reçu l'invitation », a fait savoir Rija Jocelyn Ravelonahina, responsable de la détection.

En effet, la délégation malgache est composée de six personnes. Les trois garçons sélectionnés sont entre autres Tiankavana Fidel de la ligue Boeny, Tahinjanahary Todiasoa de Amoron'I Mania, tandis que Léa Randrianantenaina, Océane Rakotoniana et Valisoa Larissa Andrianantenaina constituent l'équipe féminine. Cette délégation est dirigée par Miranarivo, responsable au sein du Malagasy Rugby.

« Ce sont tous des jeunes licenciés dans différentes écoles de rugby affiliées à la Fédération. On a sollicité toutes les écoles de football d'envoyer les noms de leurs joueurs de moins de 13 et de 15 ans. Après avoir examiné leur dossier, ces cinq jeunes ont été sélectionnés pour cette première participation », a ajouté le responsable au sein de la Fédération. La mixité est au coeur des villages d'enfants Copain du monde pendant 16 jours. Elle favorise la rencontre multiculturelle et l'apprentissage du vivre ensemble. Ces jeunes auront également la chance de suivre le Tour de France 2023.