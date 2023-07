Sénégal: Mercato - c'est chaud pour les Lions !

Le marché des transferts bat son plein chez les joueurs sénégalais. Après les gros transferts de Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy en Arabie Saoudite, les transactions vont bon train dans le rang des Lions.

Après le départ déjà acté du gardien Seny Dieng à Middlesbrough (Championship), c'est le temps des manoeuvres. D'autres cadres comme Abdou Diallo (PSG), Boulaye Dia (Salernitana), Ilimane Ndiaye (Sheffield United) ou encore Mbaye Niang entrevoient tous d'autres destinations lors de la prochaine saison.

Le marché des transferts est encore ouvert pour les Lions. Après les départs de Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy en Arabie Saoudite, la voie s'est grandement ouverte pour nos internationaux sénégalais évoluant dans les championnats européens. Ce week-end, le gardien des Lions Seny Dieng a mis fin à sept ans de présence aux Queens Park Rangers. Le portier champion d'Afrique de la CAN 2022 a déjà acté son transfert et évoluera la saison prochaine à Middlesbrough (Championship) où il s'est engagé jusqu'en 2027. Un nouveau challenge pour le portier sénégalais qui compte hisser son niveau club à atteindre la Premier League après une quatrième place lors de la dernière saison. Seny Dieng pourrait être suivi lors de ce mercato par son compatriote et coéquipier chez les Lions. Il s'agit de Ilimane Ndiaye qui a affiché ses envies de voir ailleurs. Annoncé sur le départ du côté de Sheffield United, l'international sénégalais a décliné une proposition d'Everton en Premier League et espère s'engager à tout prix avec l'Olympique de Marseille.

D'après les informations de RMC, l'attaquant sénégalais a lancé un ultimatum à la direction de Sheffield. Soit elle le laisse partir à Marseille, soit il ne prolongera pas son contrat qui se termine dans un an et partira libre à la fin de la saison. Le média français, précise que Ilimane Ndiaye, aurait même refusé une proposition d'Everton en Premier League. Reste maintenant à savoir si l'OM compte lancer une offensive pour le joueur. En Italie, c'est le temps des manoeuvres pour le transfert de Boulaye Dia. Ciblé par plusieurs clubs européens, l'attaquant des Lions se rapproche du Milan AC qui serait prêt à lever sa clause libératoire. Après avoir officiellement activé l'option d'achat de son attaquant Sénégalais de 26 ans, il y'a une semaine, la Salernitana est prête à céder son buteur (16 buts et 6 passes décisives en 33 matchs de Serie A) .

Le champion d'Afrique sénégalais dispose d'une clause libératoire de 25 millions d'euros valable jusqu'au 20 juillet. La presse italienne annonce que pour ne pas se faire doubler, le Milan AC ne compte pas perdre du temps au risque de payer plus après l'expiration de la clause. Le club lombard devrait même passer à l'attaque dans les heures à venir pour soumettre son offre au président de Salernitana. En perdant Boulaye Dia, c'est un autre attaquant sénégalais qui est annoncé du club italien lors de ce marché des transferts. Il s'agit de Mbaye Niang qui est actuellement ciblé pour remplacer son compatriote.

Libre de tout contrat après la relégation de l'AJ Auxerre en Ligue 2, l'attaquant international (28 ans, 15 sélections, 4 buts avec Lions) ne semble pas manquer de prétendants et est convoité par plusieurs clubs. Selon les informations de L'Equipe, Las Palmas promu en Liga d'Espagne pour la saison à venir, en fait partie et s'intéresse à l'attaquant. En France, le dossier d'Abdou Diallo pourrait également évoluer dans les prochains jours. De retour au PSG à la fin de son bail avec le club parisien, le défenseur des Lions figure dans le lot des « Indésirables ». Il n'entre pas dans les plans du club et de son nouvel entraîneur Luis Enrique. Le champion d'Afrique intéresse cependant Fenerbahçe qui serait entré en contact avec le joueur. Reste à trouver un accord avec le club turc et cela pourrait se dessiner dans les prochains joueurs.