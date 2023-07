Madagascar: Nary Andrianierenana - Une méthode d'optimisation de la campagne électorale par l'intelligence artificielle

Madagascar possède des talents et n'est pas en reste du développement numérique que connaît le monde actuellement. La preuve, Nary Andrianierenana, ingénieur expert en télécommunication aéronautique et diplômé de mathématiques, vient de créer un nouvel outil de réalisation de campagne électorale, basé sur l'intelligence artificielle.

Selon le jeune inventeur, cet outil permet de réduire jusqu'à 80% les dépenses liées aux campagnes électorales avec plus d'efficience et de meilleurs résultats que les méthodes traditionnelles qui s'avèrent inefficaces.

Pragmatique et tangible

Nary Andrianierenana rappelle sur ce point les dernières élections américaines. « Ces dernières années, on assiste à une véritable course aux armements concernant le budget des campagnes électorales, aux États-Unis lors de la dernière campagne présidentielle. Joe Biden et Donald Trump ont dépensé près de 11 milliards de dollars, en spots publicitaires, bien sûr, mais également en articles de presse, supports publicitaires. Mais les recherches de plusieurs universités américaines ont, cependant, démontré que cette explosion de dépenses produit peu d'effets sur les électeurs. De l'argent jeté par la fenêtre en quelque sorte », explique-t-il en ajoutant que la nouvelle méthode qu'il a mise en place révolutionne ainsi la manière de procéder. « Il s'agit d'une méthode qui possède la capacité d'activer les prédispositions électorales, ceux qui étaient latents deviennent manifestes et les incertitudes deviennent des évidences. De par la méthode, le résultat du vote se fait d'une façon prévisible, méthodique et certaine. Elle est basée sur trois caractéristiques. Tout d'abord, la « simplification » qui tend à résoudre un problème complexe vers une situation pragmatique et tangible, ensuite l' »explication » qui expose les événements d'une manière rationnelle et enfin la « prédiction » qui consiste en des résultats déduits des analyses pré-élaborées ».

Outil unique

En somme, cette nouvelle méthode peut intéresser les partis politiques en lice pour les prochaines élections. « La Méthode d'optimisation de campagne a été créée afin de doter les partis, entrant en compétition électorale, d'un outil unique pour optimiser les moyens à leur disposition et de leur fournir un logiciel intelligent qui permet de détecter les failles, de prévoir le résultat et de réajuster leurs stratégies », selon toujours Nary Andrianierenana. Il s'agit, en somme, d'un outil adapté dans ce nouveau monde où les données circulent avec une vélocité impressionnante et leurs volumes se comptent en trillions de gigabytes par jour.

Cette création de Nary Andrianierenana rassure, en tout cas, quant au fait que les ingénieurs nationaux arrivent à créer des outils aussi performants et inédits. « Il est clair que l'avènement de nouveaux dispositifs, tel que chat GPT, DeepLou Chatsonic, révolutionnent notre temps. L'utilisation de plus en plus courante du « big data » dans notre vie quotidienne ouvre en effet de nouvelles perspectives jamais encore explorées. La connaissance n'a désormais plus de frontière ni de limite, elle n'est plus réservée à quelques élites localisées dans quelques endroits du globe. Le développement, l'accès à la technologie est une véritable chance pour la jeunesse et en particulier la jeunesse malgache ». Une opportunité à ne pas manquer.