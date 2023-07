Madagascar: Éducation citoyenne - Eo Ara Oe fête ses 5 ans d'existence

Eo Ara Oe célèbre ses 5 années d'existence cette année. Il s'agit d'une émission d'éducation citoyenne journalière réalisée par Onjanantenaina Ramaroson, diffusée sur la TV Plus et la Radio Plus Madagascar. Elle se distingue par ses jeux d'acteurs et son côté humoristique. Au fil des années, la population malgache s'est familiarisée avec Gérald le Danger, Dah Lee Swatzneger, Poussie Rasoherina ou encore Barabasy Sang Young, les 4 acteurs principaux.

Son objectif est clairement affiché : la sensibilisation de tout un chacun au savoir-vivre, à l'intégrité, la politesse, le respect mutuel en public comme en privé mais également à la propreté et au respect de l'environnement. Toutes les thématiques concernant la société en général y sont véhiculées sans détour et de façon humoristique pour que les messages soient plus facilement reçus. Une grande partie des scénarios proviennent de personnes lambdas rencontrées au hasard par les acteurs ou l'équipe de tournage et qui n'hésitent pas à proposer à ces derniers leurs idées. A ce jour, l'émission a produit plus de 1 000 scénarios, au rythme de 200 épisodes par an.

Pour cette célébration quinquennale, plusieurs activités sont prévues et toutes ont pour but d'approcher, d'encore plus près le public.

Ainsi un grand pique nique Eo Ara Oe aura lieu le 15 août prochain avec des séances en live de ces saynètes dotées d'humour ainsi que des jeux à la clé sans oublier la participation d'artistes de renom à l'animation.

L'équipe projette ensuite de faire une descente de proximité dans les quartiers de la capitale et ses environs, dans le but d'aller à la rencontre des habitants, pour clôturer la célébration. Ils procéderont à la collecte de faits ou des idées venant des membres de la société, correspondant à des situations nécessitant encore de la sensibilisation, pour pouvoir proposer de nouveaux épisodes qui reproduisent la réalité. Sans jamais verser dans la futilité ni la diversion.