Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 11 Juillet 2023

Guinée : Procès évènements de septembre 2009- Vers un retour de Dadis à la barre…

Si lors de sa première comparution en septembre dernier, il avait opté pour une ligne de défense axée sur la négation systématique des lourdes charges articulées contre lui, le capitaine Marcel Guilavogui a cette fois-ci changé de stratégies pour dire ses « vérités » sur ce qui s’est passé au stade 28 septembre 2009. D’abord de sa connaissance avec Dadis Camara qu’il présente comme étant le seul responsable « du massacre » jusqu’à la prise du Pouvoir, l’ex garde du corps du patron du Cndd a parlé pendant près de sept heures d’horloges. Il se vante d’être la clef de voûte de la prise du Pouvoir, mais regrette-il, son patron l’a trahi.« Le Président Dadis m’a trahi. Pourquoi veut-il me sacrifier ? Vous êtes au début, au milieu et à la fin de ce qui s’est passé au stade du 28 septembre…assumez ce que vous avez fait devant le peuple », a lancé l’accusé à la barre, déclarant que l’ancien chef d’Etat était au stade où le massacre s’est déroulé. (Source : africaguinee.com)

Côte d’Ivoire : Infrastructures de la Can Foot2024- Le Stade Alassane Ouattara reçoit des visiteurs de marques

Les médias nationaux et internationaux effectuent une visite du Stade Alassane Ouattara d’Ebimpé, ce mardi 11 JUILLET 2023 à 15H00. À cette occasion, le Ministre des Sports, Paulin Claude DANHO, animera une conférence de presse. Il aura à ses côtés, le Secrétaire général de la Caf, Véron MOSENGO-OMBA, le Président du Cocan, François Albert AMICHIA et le Vice-Président du COCAN, Président de la Fédération Ivoirienne de Football, Yacine Idriss DIALLO. (Source : Presse locale)

Mali : G5 Sahel- La Mauritanie plaide pour le retour du Mali dans l’alliance militaire

Le président mauritanien a plaidé lundi pour le retour du Mali dans l'organisation G5 Sahel, une alliance militaire régionale luttant contre les groupes jihadistes, que ce pays a quittée en mai 2022.Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a regretté le "retrait" du Mali de l'organisation G5 Sahel et de sa force conjointe, qui "a subitement rompu la continuité géographique de notre espace et nous a privés de l'apport précieux d'un pays frère", dans un discours prononcé à Nouakchott pour l'ouverture des travaux de la 4e session de l'Assemblée générale de l'Alliance Sahel, une plateforme de 27 partenaires bilatéraux et bailleurs créée pour mobiliser l'aide internationale en vue du développement de la région. « J'espère que ce retrait (du G5 Sahel) sera très momentané », a déclaré M. Ghazouani, estimant que ce départ et celui de la force française Barkhane ainsi que l'éclatement du conflit au Soudan étaient « des événements regrettables qui ont perturbé le fonctionnement normal de notre organisation et accéléré davantage la vulnérabilité de notre espace déjà très fragile ».(Source :abamako.com)

Sénégal : Présidentielle 2024- Le Pastef investit Ousmane Sonko le 15 juillet

Le parti des Patriotes africains du Sénégal pour le Travail, l'Ethique et la Fraternité (Pastef) compte investir son candidat, Ousmane Sonko à a présidentielle du 25 février 2024.« Giga meeting et investiture du candidat du peuple. Ou encore j’achète mon bracelet, j’investis Ousmane Sonko, candidat du peuple », peut-on lire sur les différents visuels postés sur les réseaux sociaux. Même si le lieu n'est pas encore avancé. Le choix de la date n'est pas fortuit. Le maire de Ziguinchor va, en effet, souffler sa 49e bougie ce 15 juillet 2023. Aux dernières nouvelles, la Haute autorité dirigée par le Constitutionnaliste Ngouda Mboup aurait déjà donné son aval. (Source :adakar.com)

Gabon : Lycée scientifique Paul Kouya- 10 milliards de Fcfa pour son acquisition par l’État

Créé en 2010 par le député du premier arrondissement de cette localité et actuel ministre d’État, ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes industries, Blaise Louembe, le Lycée scientifique Paul Kouya devrait également coûter très cher à l’Etat gabonais. Nouveau propriétaire des lieux, l’État gabonais devrait en effet engager pas moins de 10,5 milliards de Fcfa pour son acquisition, dont 4,1 et 5,9 milliards de Fcfa en 2024 et 2025. Fermé pendant plus de 3 ans pour des raisons obscures, le lycée scientifique Paul Kouya de Koulamoutou, capitale provinciale de l’Ogooué-Lolo, a officiellement rouvert ses portes en 2021. Désormais sous la tutelle du ministère en charge de l’Enseignement technique et professionnel, cet établissement devrait coûter à l’Etat gabonais pas moins de 10,5 milliards de FCFA comme le révèle le Plan triennal d’investissements 2023-2025.(Source : alibreville.com)

Maroc : Commission mixte de coopération Maroc-Guinée- Huit accords signés dans plusieurs domaines

Huit accords de coopération et conventions portant sur de nombreux domaines ont été signés lundi à Dakhla, lors de la 7ème session de la Commission mixte de coopération Maroc-Guinée, co-présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères, de l’intégration africaine et des Guinéens établis à l’étranger, Morissanda Kouyaté. Ainsi, un Accord de coopération sécuritaire a été signé par les deux parties, avec pour objectif de renforcer les mécanismes de coopération afin d’agir, conjointement, contre le terrorisme international et les différentes formes des criminalités transnationales, notamment le trafic de stupéfiants et la migration illégale. (Source : Map)

Rca : Election - Un référendum constitutionnel pour la stabilité ?

Le tintamarre des casseroles le 9 juillet 2023 à Bangui, malgré le déploiement des forces de l’ordre pour l’empêcher, n’entame en rien la détermination du Président centrafricain, Faustin-Archange Toudéra. Parce que le chef de l’État vient de remettre officiellement le projet de Loi fondamentale à la direction nationale de la campagne référendaire, l'organe chargé de sa vulgarisation avant le scrutin prévu le 30 juillet prochain. Parmi les changements phares, figure en bonne place le passage du mandat présidentiel de cinq ans renouvelables une fois à sept ans sans restriction. Évidemment, là où l’opposition dénonce une tentative de Faustin-Archange Touadéra de « s’introniser et de s’octroyer un mandat à vie », le pouvoir parle plutôt de stabilité politique et économique qui a toujours fait défaut au pays de Bokassa. (Source : Fratmat.info)