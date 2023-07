Togo: La « Grâce » d'après Procès et le « salut » célébrés à travers un Culte et un Concert !

Un culte pour célébrer, magnifier le nom et la grâce de Dieu au terme du séminaire sur « Le procès » organisé la veille, et un Concert de réjouissance l'après-midi. Ce sont là les deux grandes activités qui ont meublé la journée de Dimanche 09 Juillet 2023, troisième jour de la Convention Internationale Lomé 2023 de la Congrégation Africa Life World Mission dans la capitale togolaise.

Comme lors des activités des deux premiers jours de cette grande convention qui a réuni des fidèles de 18 nationalités différentes dans la grande salle du Palais des congrès de Lomé et sur l'esplanade de ce lieu où un grand apatam a été également dressé pour l'occasion pour accueillir du monde, ce sont des milliers de chrétiens qui ont convergé vers ce lieu, pour manifester leur communion avec la parole et les messages contenus dans le code pénal de Dieu, la Bible.

Ces condamnés de par « Le procès » (thème même de la convention) puis graciés par Dieu ont chanté, dansé et fait exploser leur bonheur quant au salut dont ils ont fait l'objet durant ces trois jours d'activité. De par ces manifestions de joie à l'accueil de la parole divine, on ne peut qu'en être satisfait au niveau de l'organisation.

« Nous avons un sentiment de satisfaction et de mission accomplie. L'évènement s'est déroulé un peu mieux que nous le pensions », a affirmé Pasteur Luc Sama, Chef de département Mission et Formation de cette congrégation en Afrique. S'appuyant sur des chiffres remontés par le protocole, il a avancé le chiffre de 4000 personnes à l'intérieur du Palais et plus de 3000 sous l'apatam dressé sur l'esplanade, qui ont suivi en intégralité l'évènement et ont célébré le salut retrouvé à Lomé.

%

Pour justifier une telle mobilisation, le religieux a avancé la façon majestueuse dont le séminaire sur « Le Procès », avec différents orateurs, ainsi que les activités d'avant et après comme la proclamation des Mots de grâce du code pénal de dieu, la bible, avaient été menées et ont fait échos vers le peuple de Dieu au Togo. Il s'est aussi réjoui de ce que plus de 800 personnes ont été enregistrés comme ayant trouvé leur salut et qui sont pour nombreux descendus sur le podium à la fin.

Et ce n'est pas fini

Toujours d'après Pasteur Sama, pour la suite de cette convention de Lomé durant cette semaine, il est prévu « une formation pour doter de capacité ceux qui viennent d'écouter cette parole. On va leur donner des rudiments de la foi et des instruments pour pouvoir apporter le message aux autres ». Outre ces graciés, il est aussi organisé un programme de « renforcement de capacité des leaders ». Toutes ces actions, d'après le responsable de l'Africa Life World Mission, visent à ce que « la grâce puisse se poursuivre... ».

A la suite du Togo, lui-même précédé par le Gabon en Avril, c'est donc le Burundi qui devra se préparer à accueillir à son tour « Le Procès » en Octobre et l'Ile Maurice en Décembre de cette année 2023. Mais en attendant, les chrétiens ou non du Togo sont invités à aller à l'information auprès de la représentation de la mission au Togo pour bénéficier de cette grâce offert par Dieu à son peuple.

Le thème « Le Procès » résume, d'après les explications, en lui seul tout ce que la bible est, et est justifié par le fait que « la première juridiction, c'est Dieu qui l'a mis, et que la grâce c'est Dieu qui l'a déployé en premier ».