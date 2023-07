Madagascar: 'Revy revy mody masoandro' - Samoëla, Mahaleo et Princio ensemble

Mahaleo, Samoëla et Princio, c'est l'affiche rêvée de bon nombre de personnes. Les quatre artistes se partageront la scène le 23 juillet sur le parking du Cci Ivato. De quoi faire frémir les spectateurs.

Ce sera donc un après-midi dominical en toute convivialité et bon enfant après les épreuves du baccalauréat. Un mélange de trois genres de musiques et de trois générations. Leur point commun, la force de leur texte, des chansons sans chichis et une désinvolture qu'ils ont, en abordant des sujets souvent sérieux voire fâcheux et tabous parfois.

Pour donner un petit aperçu de l'ambiance, les artistes ont sorti un medley très facile à retenir de « Ravorondreo », « Darling », « Fitia zistoara », « mialangalana » et « Tongava re ». Évidemment, feu de camp et barbecue seront à l'ordre du jour. Dans la même foulée, la progéniture des Mahaleo sera également présente pour soutenir le groupe. Une formule qui a gagné les coeurs des inconditionnels et qui continuera.