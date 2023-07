Madagascar: Festival SÔMARÔHO 10e édition - Nosy-Be en ébullition pendant deux semaines

Le festival Sômarôho 2023 approche à grands pas. Prévu se tenir au tout début du mois d'août, cet événement phare de Wawa, le roi du salegy, met Nosy-Be Hell-Ville sous les feux des projecteurs chaque année. Il promet d'être encore plus grandiose cette année et pour cause : le festival célèbre son dixième anniversaire, cette fois-ci. Mais ce n'est pas tout, le groupe de Wawa, l'initiateur de l'événement, marquera par la même occasion, sa vingtième année de carrière.

Autant de raisons de faire la fête, d'autant plus que le festival coïncide avec la période des grandes vacances.

« Le festival durera plus longtemps cette année pour bien profiter de la fête », explique Wawa. En effet, il durera deux semaines pour la première fois. Aucune des activités prévues ne se chevauchera. Au programme, le traditionnel carnaval, le concours de Miss Sômarôho, les différents tournois sportifs et diverses animations ainsi que les grands spectacles auxquels participent une belle brochette d'artistes venant de tout Madagascar. Parmi eux, Oladad qui y participe pour la première fois, mais aussi D-Lain, Basta Lion, Zandry Ahmed, Tence Mena, Ayo Naej, Big Mj, Rijade, Ceasar, Rootsman et Vaiavy Chila pour ne citer qu'eux.

Par ailleurs, des artistes venant de la région Océan Indien ont également été invités pour cette édition. Ainsi, Says'Z et Goulam, des artistes comoriens, mais qui évoluent actuellement en France, Alain Ramanisum de Maurice, et enfin Zily et DJ Sweetie, tous deux originaires de Mayotte, rehaussent de leur présence le festival.

%

Telma Madagascar, étant partenaire de l'événement, ses artistes ambassadeurs y prendront également part. Le festival verra ainsi la participation de Denise, Dadi Love et Lico Kininike.

Pour bien marquer cet événement-anniversaire, une grande tombola permettant de gagner un véhicule tout terrain d'une valeur de 800 millions d'ariary et d'autres gros lots, est organisée. La participation à la tombola se fait en envoyant le mot SÔMARÔHO, suivi du nom de chaque participant par sms au numéro 038 88 811 11, mais l'achat de billets pour les événements du festival permettent également d'y participer automatiquement. Un séjour tous frais payés à Nosy-Be durant le festival sera également offert par l'opérateur téléphonique par tirage au sort à travers un jeu par sms. Le dernier tirage au sort pour ce dernier jeu aura lieu le 21 juillet prochain.

Quant aux bénéfices obtenus de ce festival, ils seront destinés à la construction d'un parc pour les enfants et d'un grand stade pour le festival, précise Wawa.