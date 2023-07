Madagascar: Baccalauréat - Les séances de « faradoboka » font le plein

La dernière semaine avant la session du baccalauréat est celle des toutes dernières séances de révisions intensives, au cours desquelles les enseignants donnent les derniers conseils et autres petites astuces aux élèves avant l'instant fatidique.

Depuis hier, les séances de « Faradoboka » font le plein. Ces dernières séances de révisions proposées en dehors des heures de cours en classe ont lieu la dernière semaine avant les épreuves du baccalauréat et sont devenues presque une tradition. Le principe des « faradoboka » est de consacrer les dernières de révisions intensives au traitement de sujets types.

C'est également le moment pour les enseignants de prodiguer des conseils aux candidats au baccalauréat sur la manière de bien aborder les épreuves. D'aucuns remettent en question, toutefois, le principe des pronostics qui ont lieu dans des séances de « faradoboka », que certains interprètent comme étant les sujets à venir au baccalauréat. Comme tout pronostic, ceux des « faradoboka » restent, bien entendu, des hypothèses sur les possibles thèmes ou chapitres qui pourraient figurer dans les sujets au baccalauréat, sans aller plus loin.

Les séances de « faradoboka » ont aussi leurs « stars ». Pour chaque matière, des enseignants chevronnés dont la renommée va bien au-delà des limites de leurs lycées respectifs, sont les plus recherchés pour l'efficacité de leurs méthodes d'enseignement. Des séances de certains « profs » affichent complet chaque année, notamment en histoire-géographie, en mathématiques, en philosophie et en science de la Vie et de la Terre (SVT). Les séances sont proposées à environ 5 000 ariary à 6 000 ariary pour une séance de 3 heures.

Les séances gratuites sont également de plus en plus nombreuses, proposées en majeure partie par des associations, des politiciens ou encore des organismes de bienfaisance. Rappelons que la session des épreuves écrites du baccalauréat 2023 se tiendra la semaine prochaine, du 17 au 21 juillet 2023 pour le baccalauréat de l'enseignement général ainsi que la 1ère partie du baccalauréat technologique, technique et professionnel et du 24 au 27 juillet 2023 pour la 2e partie.