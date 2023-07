Angola: Les Députés voteront bientôt le compte général de l'État 2021

Luanda — Les députés de l'Assemblée nationale (AN) voteront, le 26 juillet prochain, le Compte général de l'État (CGE) pour l'exercice 2021.

L'information a été publiée ce lundi, à Luanda, par le premier secrétaire du Conseil de l'AN, Manuel Lopes Dembo, à l'issue de la Conférence des leaders parlementaires, présidée par la présidente du Parlement, Carolina Cerqueira.

Le CGE sera examiné et voté lors de la 8ème Assemblée Plénière Extraordinaire de la 1ère Session Législative de la Ve Législature de l'Assemblée Nationale.

Le CGE est l'ensemble des états financiers, des documents comptables, budgétaires et financiers et des rapports de gestion, correspondant aux actes de gestion budgétaire, financière, patrimoniale et opérationnelle et à la sauvegarde des biens et valeurs publics.

Le document comprend les comptes de tous les organes de l'Administration Centrale et Locale de l'Etat et des Services, des Instituts Publics et des Caisses Autonomes, ainsi que de la Sécurité Sociale et des Organismes de Souveraineté.