Afrique: FIBA - Africa Cup 3x3 - Madagascar sollicitée pour accueillir les 3 prochaines éditions

Antananarivo pourrait organiser la Coupe d'Afrique de basket 3x3 2024, 2025 et 2026.

La Grande île fait figure de bonne école dans le développement et la promotion du basket 3x3 sur le continent. Les Ankoay masculins ont disputé la dernière édition de la Coupe du monde 3x3 en Autriche après avoir remporté le titre de champion d'Afrique en Egypte en décembre 2022. Les dames, qui ont terminé à la deuxième place en Egypte, ont raté la qualification pour la joute mondiale en Israël.

La régularité de l'équipe nationale malgache tant sur la participation à la Coupe d'Afrique qu'en termes de résultats, fait de Madagascar, le pionnier de la discipline en Afrique. Sur le plan national, plusieurs tournois sont organisés dans plusieurs catégories d'âge. Le basket 3x3 est très adapté au style de jeu des Malgaches ainsi qu'à la morphologie des joueurs et joueuses. Le basket 3x3 qui se rapproche de la communauté allie à la fois le spectacle, le jeu et les animations.

64 équipes

L'organisation de l'Egypte des trois éditions de la Coupe d'Afrique s'achève cette année. Ces nombreux paramètres ont conduit la Fédération internationale de basket-ball (FIBA) à proposer l'attribution des trois prochaines éditions de la Coupe d'Afrique 3x3 à Madagascar. « J'ai déjà discuté avec le responsable du FIBA 3x3 mondial. Sur le principe, la fédération est favorable, mais cela ne dépendra pas que de nous. Il nous faut une garantie et un engagement étatique. Quelques partenaires de la fédération sont partants et j'enverrai une lettre officielle au numéro un du sport malgache. C'est une grande opportunité pour le basket 3x3 malgache », a fait savoir Jean Michel Ramaroson, président de la Fédération malgache de basket.

L'événement présente des avantages non seulement pour le sport malgache, mais surtout pour l'économie. La compétition concerne les séniors hommes et dames et la catégorie U17 filles et garçons. Elles seront 16 équipes respectivement dans chaque catégorie soit un total de 64 équipes, si elles sont au grand complet.

Avec l'organisation de plusieurs éditions de l'Afrobasket au pays, la capacité de Madagascar à accueillir une grande compétition internationale n'est plus à démontrer. La capitale dispose des capacités en termes d'hébergement. Avant tout cela, Madagascar participera au tournoi Challenger en Chine les 22 et 23 juillet et sera les 28 et 29 octobre à Taiwan. Enfin, elle participera à la Coupe d'Afrique en Egypte prévue fin novembre.