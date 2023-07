Madagascar: Port d'Ehoala - Des actions pour le développement du cabotage national et le développement touristique

Célébrant actuellement son 14e anniversaire, le Port d'Ehoala continue de multiplier les mesures en faveur du développement du cabotage national.

Parmi les dispositifs mis en place, depuis 2022, figure l'application d'un tarif préférentiel en ariary.

Ambition commune

Un dispositif qui a, en tout cas, le mérite de changer la donne sur l'image de port difficilement accessible d'Ehoala. Il s'agit, en effet, d'un tarif compétitif et préférentiel en ariary, destiné à développer davantage le transport maritime interne. « Au-delà du tarif en ariary, nous travaillons également, depuis deux ans, sur différents options afin de supporter le développement du cabotage national à travers, notamment la mise en oeuvre des mesures de sécurité suivant les standards, l'application d'un tarif bien déterminé et compétitif, l'utilisation d'équipement de déchargement afin de renforcer la performance opérationnelle », explique, Andriantsoa Rabiaza, Directeur du Port d'Ehoala.

On rappelle que le port d'Ehoala est le fruit d'un partenariat entre l'Etat malgache, à travers le Projet Pôles Intégrés de Croissance (PIC), et Rio Tinto QMM. Sa conception répondait à une ambition commune de faire de cette infrastructure-clé un levier de développement socio-économique pour la Région Anôsy. Du Port d'Ehoala sont ainsi acheminés les produits phares de la région comme les matériaux de construction divers, les équipements, les Produits de Première Nécessité (PPN), essentiels à la communauté régionale, la livraison des divers types de carburants pour la région Anôsy à travers la société Logistique Pétrolière S.A (LPSA), les langoustes, le mica...

65 navires de croisières

Le port d'Ehoala contribue, par ailleurs, au développement du tourisme en accueillant depuis 2010, plus de 65 navires de croisières débarquant 48 977 croisiéristes, qui ont visité la ville de Fort-Dauphin et les sites touristiques exceptionnels de cette région. Ce port, d'utilité publique, participe également au désenclavement de la région et facilite l'acheminement des vivres dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire dans le Sud.

Et le meilleur est à venir puisque d'autres projets sont encore en vue. Pour David Alexandre Tremblay, Directeur général de Rio Tinto QMM, l'ambition de la compagnie est de faire du port d'Ehoala un véritable pôle d'attraction économique, grâce au développement de la zone industrialo-portuaire. Ehoala Park accueille déjà quelques entreprises. « Une zone pilote de 3 hectares a été aménagée et est en cours de viabilisation pour attirer davantage d'investisseurs. Ehoala Park aura également l'avantage de bénéficier d'un parc solaire et éolien d'une capacité de 20 MW », a-t-il déclaré.