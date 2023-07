Madagascar: Sécurité sanitaire des aliments - La certification HACCP, lancée par le Groupe SOCOTEC

Le Groupe SOCOTEC, acteur majeur du Testing, de l'Inspection et de la Certification (TIC), accélère son développement à Madagascar avec sa certification HACCP, dans le cadre de son engagement en faveur de la Sécurité Alimentaire des Aliments.

Une solution essentielle pour garantir la sécurité sanitaire des aliments. C'est ce que représente la certification HACCP, selon les représentants de SOCOTEC Certification International, spécialisée dans la certification d'entreprises, de personnes et de services. En tant qu'organisme certificateur tiers de confiance, il propose des certifications et des formations basées sur les normes internationales ISO ainsi que sur des référentiels spécifiques à chaque secteur d'activité.

Dans la région de l'océan Indien, il met en avant une gamme de certifications couvrant de nombreux domaines tels que la qualité, l'environnement, l'énergie, la sécurité sanitaire des aliments, la responsabilité sociale des entreprises, etc. Il s'appuie sur une équipe locale d'experts maîtrisant les exigences réglementaires et normatives, ainsi que le tissu économique et social de la région.

Lancement.

Vendredi dernier, le Groupe a annoncé la disponibilité de sa Certification HACCP à Madagascar, une solution essentielle pour garantir la sécurité sanitaire des aliments. Cette certification repose sur un référentiel conçu par des experts de renom et est basée sur les références internationales les plus récentes, tout en prenant en compte les spécificités locales.

En adoptant la Certification HACCP, les entreprises du secteur agro-alimentaire pourront optimiser leur efficacité opérationnelle, consolider leur réputation, renforcer leur avantage concurrentiel et gagner la confiance de leurs clients et parties prenantes. Cette certification leur apportera des avantages tangibles. Selon les explications, le référentiel de certification est mis gratuitement à disposition des professionnels. « Une équipe d'auditeurs malgaches, hautement qualifiés, est disponible pour offrir un service exceptionnel dans le processus de certification. Ces auditeurs possèdent une solide formation académique, une expérience concrète en entreprise, une expertise en audit et une connaissance approfondie des enjeux locaux. Ils sont en mesure de proposer des solutions concrètes et adaptées aux besoins spécifiques des entreprises. Dans le cadre de SOCOTEC Certification International, nous sommes impatients de partager notre référentiel avec les parties concernées et de les accompagner dans leurs démarches pour garantir une sécurité alimentaire optimale », a affirmé Dimitri Schaub, représentant de l'entreprise.

Bref, cette initiative de SOCOTEC contribue à renforcer les pratiques de sécurité alimentaire à Madagascar et offre aux entreprises du secteur agro-alimentaire des outils et une expertise pour répondre aux normes internationales les plus rigoureuses en matière de sécurité sanitaire des aliments.