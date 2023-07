Madagascar: La course à l'élection présidentielle bientôt lancée

Les états-majors politiques attendent fiévreusement l'annonce par le gouvernement de la convocation des électeurs. L'approche de la date fatidique les met dans tous leurs états car cela leur permettra d'entrer pleinement dans la compétition électorale.

Les prétendants à la magistrature suprême appartenant à l'opposition ont déjà pris un peu d'avance tandis que le président actuel n'a pas voulu brusquer les choses. Les grandes manoeuvres ont commencé et ceux qui convoitent son poste sont déjà dans les starting-blocks.

La course à l'élection présidentielle bientôt lancée

Le pouvoir actuel est le maître du temps électoral et il ne s'est pas pressé pour confirmer la date de l'élection présidentielle avancée par la CENI. L'équipe entourant le chef de l'État ne s'est pas hâtée et elle a préféré faire un travail en profondeur. Comme l'a dit une des porte-paroles du parti présidentiel sur une chaîne de télévision, ses membres sont allés sur le terrain et ont pu constater que de nombreuses réalisations ont été faites.

Néanmoins, les citoyens sont beaucoup plus sensibles aux difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui dans leur vie quotidienne et ne voient pas ce que le pouvoir dit avoir fait. L'opposition ne s'est pas privée de mettre en exergue tous les travers du régime actuel et dans le contexte actuel, elle a réussi à rallier la majorité de l'opinion publique en sa faveur.

Mais le président de la République et ses partisans ont certainement laissé passer l'orage et ont bien peaufiné leur stratégie de reconquête des électeurs. Les prétendants sérieux à la magistrature suprême ne manquent pas d'arguments, mais l'on sait que dans une campagne électorale, il faut disposer d'un budget conséquent pour arriver à sensibiliser les électeurs. Est-ce que les pratiques anciennes vont encore avoir cours ? Les citoyens semblent plus conscients des enjeux de cette élection présidentielle de 2023 et ont bien en tête ce que va être leur avenir.