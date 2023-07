Sénégal: Vols retour de la Mecque - La Délégation générale au pèlerinage à pied d'oeuvre

Les pèlerins aux Lieux Saints de l'Islam qui ont fait le voyage avec la Délégation générale seront bientôt au pays. Une réunion de coordination s'est tenue, vendredi 7 juillet 2023, pour bien préparer leur retour.

La Délégation générale a entamé la dernière phase du pèlerinage à la Mecque avec la programmation des vols retour et le voyage à Médine. Une réunion de briefing s'est tenue, vendredi 7 juillet 2023, entre le staff de la Délégation générale et l'ensemble des missionnaires. Prenant la parole, le Délégué général, Docteur Aboubacar Sarr, a dit à ses équipes que les difficultés ne peuvent pas manquer. Selon lui, c'est Dieu qui a dit que c'est dans la difficulté que les pèlerins feraient leur hadj. Il a pointé du doigt les comportements de négligence à l'égard du pèlerin de la part de certains missionnaires. Pour le Délégué général, le hadj est dernière nous, l'heure est au bilan. « Tout le monde doit faire une introspection et se remettre en cause », a-t-il déclaré. Dr Aboubacar Sarr a annoncé que la prochaine étape, c'est le retour des premiers vols directs et la préparation du voyage de Médine.

Le Secrétaire permanent de la Délégation générale au pèlerinage, Cheikh Abdou Ndiaye, a félicité les missionnaires des différentes commissions pour le travail abattu malgré quelques difficultés. Il a annoncé que les opérations de pesage pour le 1er vol sont prévues dans la journée du 11 juillet 2023. Dans la foulée, il a partagé quelques informations utiles avec les missionnaires qui sont chargés, à leur tour, de les répercuter auprès des pèlerins.

%

Du côté médical, le Docteur Ba, chef de la mission médicale, a livré des informations relatives aux malades. Il a précisé que certains pèlerins sont arrivés malades depuis Médine et actuellement une vingtaine d'entre eux sont sous observation, pour soit des fractures, des pathologies comme le diabète, l'hypertension artérielle, l'asthme, etc.

Il faut signaler que l'équipe des missionnaires est composée de 36 personnes désignées par arrêté ministériel et 50 locaux recrutés auprès des étudiants et d'autres compatriotes installés en Arabie Saoudite.

HADJ 2024

Les pays africains non arabes demandent l'augmentation des quotas

Les différents responsables du pèlerinage des pays africains non arabes ont été conviés, samedi 8 juillet 2023, à Djeddah, à un dîner par la Société saoudienne des logeurs des pèlerins africains non arabes. L'occasion a été saisie par ces pays pour saluer les nombreux efforts et améliorations pour un meilleur hadj, mais aussi pour solliciter l'augmentation du quota et du nombre de tentes à Mina.

Les délégués et commissaires au pèlerinage des pays africains non arabes ont partagé, samedi 8 juillet 2023, à Djeddah, un copieux dîner avec les responsables de la Société saoudienne qui assure leur logement. Le Ministre Secrétaire général aux Affaires religieuses de la Guinée Conakry, Karamoko Diawara, a livré, au nom des délégués et commissions au pèlerinage des pays africains non arabes, le message. Il a, tout d'abord, magnifié les nombreux efforts de facilitation à travers la diminution du coût du hadj, un système d'octroi des visas du hadj et de la Oumra, la création des sites d'accès proposant plus de 120 services relatifs au hadj et à la Oumra, et tant d'autres. Karamoko Diawara a souligné que tous ces grands projets réalisés conformément à la vision 2030 contribuent efficacement non seulement au développement durable du Royaume d'Arabie Saoudite mais également à la facilitation et à la réussite du pèlerinage.

Concernant particulièrement les étapes de Mina et de Arafat, essentielles pour l'accomplissement du hadj, le représentant des pays africains non arabes a exprimé sa satisfaction du travail de la Société saoudienne. Pour des avancées considérables, il a sollicité l'installation de vastes tentes d'une grande capacité d'accueil et une climatisation moderne pour offrir aux invités de Dieu, le maximum de confort. Cela, dit-il, témoigne de la ferme volonté à respecter les exigences des autorités saoudiennes du hadj et de la Oumra mais aussi à rendre le hadj plus simple et pratique.

Plus de confort

À cet égard, au nom de ses homologues des pays africains musulmans non arabes, il a exprimé sa gratitude au Serviteur des deux Saintes Mosquées, Sa Majesté le Roi Salman Bin Abdoul Aziz AL Saoud et au prince héritier, le Premier ministre, Mohamed Ben Salman Al Saoud, sous le leadership desquels ces initiatives ont pu voir le jour. « Je voudrais attirer votre attention sur le fait que malgré l'augmentation des quotas, des milliers de candidats au 5ème pilier de l'islam en cette année 2023 n'ont pas pu s'inscrire faute de visas », a-t-il déclaré. À cet effet, Karamoko Diawara a insisté sur la nécessité d'augmenter davantage les quotas de tous les pays qui en formuleront officiellement la demande pour l'année 2024.

En outre, une forte amélioration de la qualité des tentes et des toilettes à Mina est aussi à saluer même si, il serait nécessaire d'augmenter leurs nombres afin d'atténuer la souffrance quotidienne des fidèles.

Le Directeur général de la compagnie Mutawifs pour les pèlerins des pays africains a révélé que pour cette année ils ont atteint plus de 230 000 pèlerins servis à travers 48 centres de services appartenant à l'entreprise et logés dans des camps où ils fournissent toutes les commodités.

Dans le secteur de subsistance, ils ont fourni plus de 2 860 000 repas au cours du séjour des pèlerins à l'intérieur des lieux saints, et plus de 1 000 rapports ont été reçus et résolus par le centre d'accueil de l'entreprise 24 heures sur 24. Les responsables de Mutawifs se sont engagés à toujours élever le niveau des préparatifs pour les saisons à venir et marquer le coeur de chaque pèlerin qui visite la Mosquée Sacrée, pour améliorer son hospitalité et assurer son confort du moment où il arrive, jusqu'à ce qu'il accomplisse le hadj.