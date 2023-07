Sénégal: Diamniadio - Remise symbolique de 10.000 tablettes à des élèves et enseignants

Diamniadio — Le ministre de l'Education, Cheikh Oumar Hann, a procédé, lundi à Diamniadio, dans le département de Rufisque, à la remise symbolique de 10.000 tablettes destinées à des élèves et enseignants dans le cadre de la transition entre le Projet d'Amélioration de la Qualité et de l'Equité dans l'Education de Base/ Financement additionnel (PAQEEB/FA) et le Projet d'Amélioration des Performances du Système éducatif (PAPSE).

"La modernisation du secteur se fera par une intégration et une appropriation des Techniques d'Information et de Communication (TIC) à travers une dotation suffisante en infrastructures numériques et une formation solide de tous les acteurs du système éducatif", a indiqué lCheikh Oumar Hann.

Il intervenait lors de la cérémonie de remise symbolique des 10.000 tablettes organisée à la sphère ministérielle à Diamniadio.

Selon lui, la présente cérémonie constitue, au-delà du symbole, »un des moments forts de dialogue de notre communauté éducative autour d'un tel enjeu de pensée qui adresse plusieurs questions ».

"Quelles stratégies pour redynamiser la qualité des enseignements apprentissages à tous les niveaux par le numérique ? Comment en arriver à une couverture numérique généralisée dans le secteur ? Quelles actions prioritaires à prendre à court terme ? Quelle organisation des interventions des partenaires à proposer pour éradiquer la fracture numérique dans le secteur ? », s'est-il interrogé.

Il a ajouté que »la réponse à ces questions pourrait convoquer un dialogue technique et partenarial pour mieux converger vers un développement intégré de l'éducation numérique et des apprentissages à distance, conformément aux orientations institutionnelles déclinées dans le programme sectoriel ».