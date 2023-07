Guinée: Lélouma - Le Ministre de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures, lance à Thiangueil Bori les travaux d'installation de deux centrales solaires avec l'appui du PNUD

Forte mobilisation des populations de Thiangueil Bori pour réserver un accueil chaleureux dans l'après-midi du Samedi 8 Juillet 2023, au Ministre de l'énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures, M. Aly Seydouba Soumah et le Représentant résident adjoint en charge des programmes et opérations du PNUD, M. Boureima Younoussa et sa suite à l'occasion de la pose de première pierre des travaux d'installation de deux centrales solaires clé en main:

À Thianguel Bori (Lélouma) avec 102 Kilowatt crête avec une capacité de stockage de 175 Kilowatt heure et un réseau de distribution basse tension de 4 km.

À Bolodou (Guéckédou) avec une hybridation de la mini centrale hydroélectrique de 60 Kva avec une centrale solaire de 30 Kilowatt crête avec une capacité de stockage d'énergie de 33, 6 Kilowatt heure.

Malgré la forte pluie qui s'est abattue sur Thianguel Bori, au début de la cérémonie, l'engouement de la population, particulièrement les femmes et les notables, est resté grand et fort.

Outre le Directeur de Cabinet du Gouvernorat, El Hadj Tounkara, le préfet de Lélouma, Commandant Tolno, le Maire de Thiangueil Bori, M. Mouctar S. Bah, les sous-préfet et les maires des communes rurales de Lélouma ont participé à la cérémonie de lancement des travaux de réalisation de la Centrale solaire à Thiangueil Bori, préfecture de Lélouma et à Bolodou, préfecture de Guéckédou, financée par le PNUD à hauteur de 891000 dollars USD soit environ 7,5 milliards de francs Guinéens, travaux qui seront exécutés par l'entreprise Aptech Africa. Plusieurs cadres du Département de L' énergie, de l'hydraulique et des hydrocarbures notamment le Directeur général adjoint de l'AGER, M. Keita ainsi que le Chargé de programme Environnement et développement durable, M. Mamadou Ciré Camara, entouré des experts du Programme environnement et Mamadou Tounkara du PMSU ont participé à l'événement.

%

La réalisation de ce projet appuyé par le PNUD s'inscrit dans la noble ambition du Gouvernement, celle de faciliter l'accès universel à l'électricité et desservir les populations notamment les communautés rurales, en énergie propre et renouvelable.

Le Représentant résident adjoint en charge des programmes et opérations du, PNUD, M. Boureima Younoussa, accompagné du Chargé de programme Environnement et développement durable, M. Mamadou Ciré Camara et son Équipe, Aboubacar Youla expert changement climatique, Mamadou Kalidou Diallo, Spécialiste Suivi évaluation, Bakary Cissoko, Communication, de Mamadou Tounkara di PMSU et du Responsable de l'Unité Communication et programme Culture du PNUD, a rendu une visite de courtoisie aux autorités régionale de Labé.

En l'absence du Gouverneur en mission, c'est le Directeur de Cabinet, El Hadj Tounkara qui a reçu la mission du PNUD, souhaité la Bienvenue et exprimé toute sa joie de recevoir le Représentant résident adjoint, M. Boureima Younoussa et sa délégation avant de saluer tout l'accompagnement du PNUD à la Région de Labé.

Ensuite le Représentant résident adjoint et sa suite sont allé visiter les étangs piscicoles de Leyi Souriré dans la Commune rurale de Garambé et l'Etang de Popodara situé à 12 Km de de Labé.

Ainsi M. Boureima Younoussa, après la visite guidée du Vice Maire de Popodara, M. Mamadou Saidou Diallo, s'est dit fort impressionné par le niveau d'avancement des travaux de construction des 6 étangs piscicoles, réalisés avec l'appui du PNUD et surtout par l'engagement des communautés et des autorités de la Commune rurale de Popodara. Sur le site de Garambé, les communautés sollicitent la réalisation d'un forage pour garantir la présence permanente de l'eau pour la mise en exploitation efficace de l'étang au bénéfice des groupements composés essentiellement de femmes et des populations.