Congo-Brazzaville: Vie associative - L'AFC annonce le lancement officiel de ses activités

L'Association femmes de cœur (AFC) s'est fixée comme objectifs, entre autres, d'accompagner et de suivre les jeunes filles mères ainsi que les actions liées à la sensibilisation aux dangers du diabète. Elle va lancer officiellement ses activités, la matinée du 15 juillet, dans la rue Kouyou, à Poto-Poto, le troisième arrondissement de Brazzaville.

L'événement sera une occasion pour la présidente de l'Association femmes de cœur "La voix des sans voix", Leatitia Gassaki, de la présenter au grand public ainsi que de partager la vision et les projets mis en place pour l'accompagnement et le suivi des jeunes filles, de même que les actions liées à la sensibilisation aux dangers du diabète.

C'est en s'inspirant de la citation de l'ancien président américain, John Fitzgerald Kennedy, qui stipule « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays » qui turlupinait son esprit, que Leatitia Gassaki a commencé à se questionner sans cesse sur comment se rendre utile à son prochain dans le besoin en République du Congo. En effet, en tant que femme et mère, elle a toujours été animée par une grande envie de donner, de partager et de s'impliquer dans la vie sociale.

Deux causes ont trouvé écho dans son cœur. La première est la précarité des jeunes filles mères. Elles sont victimes d'une double peine due au désengagement de la responsabilité de leurs partenaires et l'abandon de leurs familles. « Mon objectif est de contribuer à l'émancipation et l'autonomisation de ces filles par l'éducation, l'encadrement et la formation.

Car, notre association Femmes de cœur se veut être la "voix des sans voix" », dit-elle. La seconde porte sur la question du diabète et de ses ravages. Touchée au sein de sa propre famille par ce "tueur silencieux", elle a toujours souhaité parler et faire comprendre au plus grand nombre les ravages et la dangerosité de cette maladie. « Mon but ainsi est d'éclairer la population sur ce fléau sournois. Nous souhaitons informer les familles que l'on peut vivre longtemps et bien avec cette maladie, si on est correctement suivi et prompt à respecter les préconisations d'une bonne hygiène alimentaire et de vie », a-t-elle ajouté.

S'agissant de la première cause, dans le cadre de la réinsertion sociale et professionnelle, Femmes de cœur s'engage à mener les actions suivantes : mettre en place un centre d'accueil nommé "Maison du coeur" qui donne accès à une prise en charge psychologique, c'est-à-dire un lieu d'accompagnement, de conseils, de réconfort et d'écoute ; mener des campagnes de sensibilisation à l'éducation sexuelle ; faire face au décrochage scolaire en encourageant à reprise des études, si possible, et d'autres seront orientées vers des activités génératrices de revenus immédiats telles que la coiffure, la couture, etc.

Pour financer ses actions, l'association compte organiser chaque année plusieurs événements comme des concerts caritatifs, des repas solidaires et les éditions du "Grand marché de cœur", qui est un projet social de vente de vêtements d'occasion et bien d'autres articles à des prix dérisoires.

Quant à la seconde cause qui porte sur les questions de sensibilisation au diabète, l'AFC se fixe comme objectifs d'organiser des actions telles que la grande marche de santé, les éditions des grandes campagnes de sensibilisation, des conférences-débats pour informer, sensibiliser et prévenir la population; d'instaurer des partenariats et des échanges avec d'autres associations à l'étranger en lien avec cette pathologie; se battre pour obtenir de l'État la prise en charge des soins et la gratuité de l'insuline; créer plus tard la "Maison du patient" qui sera un lieu de rencontre et d'écoute. Ce sera un centre d'information qui abordera avec les malades les questions liées à la nutrition, l'obésité, l'activité physique et les risques cardio-vasculaires.