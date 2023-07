Afrique: Préparatifs des IXes Jeux de la Francophonie - Les artistes entament la dernière ligne droite

À trois semaines des compétitions que s'apprête à abriter Kinshasa, les « Léopards de la culture » de cinq des onze disciplines engagés dans la course aux médailles ont été évalués, le 7 juillet, par plusieurs experts du monde artistique réunis dans la salle de spectacle du Centre Wallonie-Bruxelles (CWB).

A la suite de la séance spéciale d'évaluation initiée par le Comité d'organisation chargé de la présélection et la préparation des artistes, quelques « Léopards de la culture » ont offert un aperçu de leur niveau. Sur le podium de la salle de spectacle du CWB ont presté les candidats de cinq des douze disciplines en compétition aux IXes Jeux de la Francophonie. Il s'agit des artistes congolais en lice dans les catégories « Chanson », « Jonglerie avec ballon », « Conte et conteurs », « Danse hip-hop » et « Danse de création ».

Sous la direction du maître de cérémonie du jour, en l'occurrence le coordonnateur du comité susmentionné, Michel Ngongo, une vingtaine de « Léopards de la culture » s'est soumise à la critique sans complaisance des experts évaluant leurs prestations. Représentante de la « Chanson » congolaise, Nissi Mbuta et son groupe ont été les premiers passés au crible aussitôt après leur prestation de sept minutes.

Les jongleurs qui leur ont succédé sur le podium n'y ont pas échappé. Le conteur Dan Bosembo et son guitariste ont également eu droit à une appréciation de leur travail autant que la Team léopard qui a présenté sa pièce de « Danse hip-hop » et les huit danseurs de la « Danse de création » la leur. Relevant les points forts et les faiblesses des uns et des autres, les évaluateurs triés sur le volet ont en sus prodigué quelques conseils aux artistes et émis des suggestions. Parmi eux, des professeurs de l'Institut national des arts les ont encouragés à mettre l'énergie et la détermination nécessaires à remporter des médailles.

Soulignons que les treize danseurs en compétition pour les disciplines « Danse hip-hop » et « Danse de création » affûtent leurs armes tous les jours à l'Institut français. « Ils répètent du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 à la Halle de la Gombe », a indiqué Michel Ngongo aux évaluateurs qu'il a invités désormais à prendre part aux répétitions à toute occasion. En ce qui concerne Nissi Mbuta et son groupe, « les répétitions se tiennent lundi et mardi de 9h00 à 15h00 au Centre Wallonie-Bruxelles », a-t-il renchéri. Exceptionnellement, « cette semaine, Nissi y sera mardi et mercredi », a précisé le coordonnateur.

Au terme de l'évaluation, Michel Ngongo a prié instamment les évaluateurs à continuer d'encourager les artistes désireux de remporter des médailles aux IXes Jeux de la Francophonie. Ils travaillent dur à améliorer leurs compétences au quotidien et pour y parvenir, a-t-il affirmé aux experts, « Ils ont aussi besoin d'être soutenus moralement et matériellement car tous les soutiens se valent. Ils ont besoin de nos encouragements, il faut les soutenir au quotidien ».

Par ailleurs, Michel Ngongo a confié au Courrier de Kinshasa : « Nous avons pris en compte toutes les remarques faites en ce lieu. Nous en discuterons avec les encadreurs et les artistes dans leurs disciplines respectives ». Il a ajouté : « A partir de la semaine prochaine, nous allons commencer à préparer le public à participer aux Jeux en soutenant les artistes congolais lors des compétitions ».