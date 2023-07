Congo-Brazzaville: Digitalisation - La première édition de digiforum a connu une grande mobilisation

Les retrouvailles ont eu lieu, le 7 juillet, à Pointe-Noire sur le thème « Le digital : facteur de croissance et de développement », en présence de quelques autorités locales et de divers participants.

Le forum se fixe pour ambition de mettre en perspective les enjeux du digital. En plus du thème principal, d'autres sous-thèmes ont été développés par différents orateurs, notamment du marketing digital au marketing durable par Nelson Cishugui ; la justice à l'ère du digital par Me Lionel Kalina ; le panel sur la digitalisation des services de l'Etat ; cas pratiques sur les outils digitaux dans les entreprises congolaises par Nelson Cishugui ; le panel sur la place des femmes dans le monde digital.

Dégageant l'importance du digital comme facteur de croissance et de développement pour le Congo, Armand Kani Okoko, manager général de Mp Agency, a signifié qu'à une époque où les technologies numériques transforment rapidement le monde, il est essentiel de reconnaître le potentiel immense du digital, en vue de simuler l'économie congolaise et améliorer la qualité de vie des Congolais.

Le digital, a-t-il poursuivi, est bien plus qu'une simple tendance, il s'agit d'une révolution qui redéfinit la façon de vivre, de travailler et d'interagir. « Au Congo, le digital représente une opportunité sans précédent de favoriser une croissance économique soutenue en vue de renforcer les capacités locales et de réduire les écarts de développement. Le digital offre une multitude d'avantages en termes de croissance économique, en favorisant l'innovation et la création d'entreprises.

Il permet de stimuler l'entrepreneuriat et de générer de l'emploi, les start-up technologiques doivent se multiplier et proposer des solutions innovantes pour résoudre les problèmes locaux dans l'agriculture, la santé, le commerce et l'éducation. De plus, le digital est de facile accès aux marchés internationaux ouvrant ainsi les nouvelles opportunités d'exportation pour des entreprises locales », a-t-il déclaré.

Selon Armand Kani Okoko, les plateformes i commerce permettent aux entrepreneurs congolais de commercialiser leurs produits et services à l'échelle mondiale, éliminant ainsi les barrières traditionnelles liées à la distance et à la logistique. Ce forum a connu beaucoup de participants avec plus d'une vingtaine d'intervenants, regroupant les responsables politiques, des entrepreneurs, des leaders d'opinion, des experts, des élèves et étudiants.