Congo-Kinshasa: Aménagement du territoire - Des agents en atelier de cadrage et de mise à niveau

Le secrétaire général à l'Aménagement du territoire, Dieudonné Menzu, a ouvert récemment un atelier de cadrage et de mise à niveau des agents et cadres de son ministère qui feront partie de sa délégation dans les différentes provinces.

L'organisation de l'atelier s'est s'inscrite dans le cadre des missions d'itinérance que le ministre de l'Aménagement du territoire effectuera dans les prochains jours dans les divisions provinciales, dans le but d'évaluer leur fonctionnement pour leur redynamisation et aussi vulgariser le nouveau cadre et les structures organiques du secrétariat général à l'Aménagement du territoire.

L'objectif principal est de mettre tous les missionnaires au même niveau de la compréhension des enjeux et des activités à animer lors de ces missions. Spécifiquement, il est question d'expliquer aux missionnaires les objectifs et les résultats attendus de la mission ; de leur présenter les synthèses des différents thèmes qui seront exposés lors des ateliers dans les provinces.

Cet atelier permet aussi aux missionnaires d'apprendre l'éthique et la déontologie à adopter pendant la mission et d'être sensibilisés aux activités à mener et la répartition des tâches sur le terrain.

Le secrétaire général à l'Aménagement du territoire a rappelé, dans son discours, que ce secteur fait partie des vingt piliers prioritaires du programme gouvernemental. " Il est un secteur au centre de développement harmonieux et durable de la République démocratique du Congo. Ceci ne peut être possible qu'à travers le ministère de l'Aménagement du territoire que le gouvernement a confié au ministre d'Etat, Guy Loando Mboyo.

Grâce à son leadership éclairé, il ne ménage aucun effort pour matérialiser la vision du gouvernement dans le secteur", a déclaré Dieudonné Menzu. Il est revenu sur la révisitation du cadre organique suivant la feuille de route 2020-2023 du ministère de l'Aménagement du territoire.

S'adressant aux missionnaires, Dieudonné Menzu les a appelés à plus de travail pour la réussite de ces missions d'itinérance dans les provinces. "J'ose croire que chacun de nous, missionnaire en général et intervenant en particulier, va de manière impersonnelle parvenir à la compréhension commune et à la mise à niveau voulue pour la réussite et le plein succès des missions. Je vous encourage à donner le meilleur de vous-mêmes pour un aboutissement heureux de cet atelier", a-t-il conclu.