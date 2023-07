Afrique: IXes Jeux de la Francophonie - Grogne des « Léopards de la culture »

Les artistes engagés à offrir le meilleur aux épreuves internationales, qui devraient se tenir du 28 juillet au 6 août, manifestent leur mécontentement face aux conditions inappropriées de travail qui mettent à dure épreuve leur préparation.

Le Courrier de Kinshasa tient d'un proche du comité d'organisation chargé de la présélection et la préparation des artistes aux IXes Jeux de la Francophonie que « les artistes sont en débandade ». La source signale que, le 10 juin, les « Léopards de la culture » ont vertement exposé leur mécontentement à l'instance susmentionnée. En effet, il a dit : « Les artistes sont sur le point de se révolter contre le comité mis en place par le ministère de la culture ». Ce, a-t-il poursuivi, au motif que « les frais de participation des artistes congolais n'ont pas encore été payés ». Dès lors, il y a lieu de se demander : « Où est passé le budget de la participation culturelle de la RDC ?»

Il nous revient que les « Léopards de la culture » ne bénéficient d'aucun de leurs droits jusqu'ici. Ils n'ont à ce jour rien perçu pour « couvrir les frais inhérents au logement, la restauration, le transport, aucune prise en charge médicale n'est assurée ». Bref, ils disent haut et fort : «Aucun de nos besoins n'est pris en charge ». Ils affirment que « l'appui du gouvernement demeure inexistant » et continue de se faire attendre après moult promesses.

L'un des artistes a confirmé les difficultés énumérées et s'est dit résolu tout de même à tout donner jusqu'au bout de sorte qu'elles n'entament pas sa détermination au travail. De son côté, le Comité avait soutenu en début de week-end que « les répétions se tiennent grâce à l'appui de partenaires, principalement le Centre culturel français et le Centre Wallonie Bruxelles ». Ainsi, tant que faire se peut, le comité s'évertue à préparer les artistes on ne sait trop comment.

En ce qui concerne l'appui des partenaires, il y a lieu de rappeler la rencontre tenue le 7 juillet au Centre Wallonie-Bruxelles justement. Organisée dans un double objectif, elle avait d'abord pour but de « placer les artistes sur scène pour qu'ils s'habituent à affronter un public car plusieurs d'entre eux n'y sont pas habitués », a dit Michel Ngongo. Puis, il a poursuivi :

« La présentation des œuvres ou spectacles à un public averti d'experts devrait permettre d'en recueillir les observations et remarques pour nous permettre d'avancer avec plus d'assurance ». Une démarche d'autant plus primordiale. Il a soutenu : « Il s'agit de prestations d'équipes nationales, il faudrait que l'on ressente la cohésion dans la diversité de notre expression culturelle. Que les œuvres présentées soient le reflet effectif de l'échantillon du talent congolais. Et pour cela, il fallait un échange avec les experts ».

En outre, a souligné malgré tout Michel Ngongo, deux grands objectifs animent le comité d'organisation chargé de la présélection et préparation des artistes aux IXes Jeux de la Francophonie. « Rafler le plus de médailles d'or, c'est notre premier objectif. Et, le deuxième, c'est de remporter les autres médailles si possible », a-t-il dit, confiant en la bonne tenue des Jeux en dépit de tous les aléas rencontrés jusqu'ici.